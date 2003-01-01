Двойной форсаж
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Двойной форсаж

Двойной форсаж (фильм, 2003) смотреть онлайн

9.42003, 2 Fast 2 Furious
Боевики, Триллеры103 мин18+

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Сюжет

Бывший полицейский Брайан О`Коннер вместе с напарником Романом Пиарсом собираются перевезти крупную сумму «грязных» денег известного мафиози Картера Верона. Но на самом деле эта работа является только прикрытием для Брайана, который вместе с тайным агентом Моникой Клемент должны уличить изворотливого преступника…

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Двойной форсаж»

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