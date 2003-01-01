Двойной форсаж (фильм, 2003) смотреть онлайн
9.42003, 2 Fast 2 Furious
Боевики, Триллеры103 мин18+
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Сюжет
Бывший полицейский Брайан О`Коннер вместе с напарником Романом Пиарсом собираются перевезти крупную сумму «грязных» денег известного мафиози Картера Верона. Но на самом деле эта работа является только прикрытием для Брайана, который вместе с тайным агентом Моникой Клемент должны уличить и�зворотливого преступника…
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Синглтон
- Актёр
Пол
Уокер
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- Актриса
Ева
Мендес
- Актёр
Коул
Хаузер
- ЛАктёр
Лудакрис
- ТБАктёр
Том
Бэрри
- Актёр
Джеймс
Римар
- ДААктриса
Девон
Аоки
- МГАктёр
Мэтт
Галлини
- Р«Актёр
Роберто
«Санс» Санчес
- МБСценарист
Майкл
Брандт
- ДХСценарист
Дерек
Хаас
- МФПродюсер
Майкл
Фоттрел
- ЛРПродюсер
Ли
Р. Майес
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ИААктёр дубляжа
Иван
Агапов
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- СМХудожница
�Санья
Милкович Хэйс
- РСХудожник
Рик
Симпсон
- БКМонтажёр
Брюс
Кэннон
- МФОператор
Мэттью
Ф. Леонетти
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд