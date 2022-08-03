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Двенадцать обезьян

Двенадцать обезьян (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Twelve Monkeys
Фантастика, Триллер124 мин18+

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О фильме

2035 год… Чудовищный, неизлечимый вирус уничтожил пять миллиардов человек, то есть 99% населения Земли. Оставшиеся в живых люди вынуждены обитать под землей.
Уголовник Джеймс Коул добровольно отправляется в опасное путешествие на машине времени. Он должен попасть в прошлое, чтобы помочь ученым найти источник возникновения этого ужасного вируса и раскрыть загадку...

Страна
США
Жанр
Фантастика, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Двенадцать обезьян»