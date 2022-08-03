Двенадцать обезьян (фильм, 1995) смотреть онлайн

2035 год… Чудовищный, неизлечимый вирус уничтожил пять миллиардов человек, то есть 99% населения Земли. Оставшиеся в живых люди вынуждены обитать под землей.

Уголовник Джеймс Коул добровольно отправляется в опасное путешествие на машине времени. Он должен попасть в прошлое, чтобы помочь ученым найти источник возникновения этого ужасного вируса и раскрыть загадку...

