Двенадцать обезьян (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Twelve Monkeys
Фантастика, Триллер124 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
2035 год… Чудовищный, неизлечимый вирус уничтожил пять миллиардов человек, то есть 99% населения Земли. Оставшиеся в живых люди вынуждены обитать под землей.
Уголовник Джеймс Коул добровольно отправляется в опасное путешествие на машине времени. Он должен попасть в прошлое, чтобы помочь ученым найти источник возникновения этого ужасного вируса и раскрыть загадку...
СтранаСША
ЖанрФантастика, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Терри
Гиллиам
- Актёр
Брюс
Уиллис
- МСАктриса
Мэделин
Стоу
- Актёр
Брэд
Питт
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- Актёр
Дэвид
Морс
- ДМАктёр
Джозеф
Мелито
- ДСАктёр
Джон
Седа
- МЧАктёр
Майкл
Чэнс
- ВКАктёр
Вернон
Кэмпбелл
- ХМАктёр
Х.
Майкл Уоллс
- КМСценарист
Крис
Маркер
- ДУСценарист
Дэвид
Уэбб Пиплз
- ДПСценарист
Джанет
Пиплз
- РКПродюсер
Роберт
Кавалло
- МЭПродюсер
Марк
Эгертон
- РКПродюсер
Роберт
Косберг
- ГЛПродюсер
Гари
Левинсон
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- УЛХудожник
Уильям
Лэдд Скиннер
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- КСХудожник
Криспиан
Саллис
- МОМонтажёр
Мик
Одсли
- РПОператор
Роджер
Прэтт
- ПБКомпозитор
Пол
Бакмастер