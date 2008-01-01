Двадцать одно
Wink
Фильмы
Двадцать одно

Двадцать одно (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.02008, 21
Триллеры, Драмы117 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Студенты-математики наносят удар по казино под руководством хитроумного профессора. Основанная на реальных событиях авантюрная драма с Джимом Стерджессом и Кевином Спейси. Студент MIT Бен мечтает об аспирантуре в Гарвардской медицинской школе, но обучение там ему не по карману. Во время лекции по нелинейным уравнениям Бену удается впечатлить профессора Микки Роса, и тот предлагает ему присоединиться к группе математиков, которые по выходным ездят в Лас-Вегас и срывают куш в казино благодаря своим научным знаниям. Молодой человек соглашается и начинает новую главу своей жизни. Какой она будет, можно увидеть, если смотреть фильм «Двадцать одно» (2008) онлайн в видеосервисе Wink.

Двадцать одно смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Двадцать одно»

Всё