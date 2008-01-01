Двадцать одно (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Студенты-математики наносят удар по казино под руководством хитроумного профессора. Основанная на реальных событиях авантюрная драма с Джимом Стерджессом и Кевином Спейси. Студент MIT Бен мечтает об аспирантуре в Гарвардской медицинской школе, но обучение там ему не по карману. Во время лекции по нелинейным уравнениям Бену удается впечатлить профессора Микки Роса, и тот предлагает ему присоединиться к группе математиков, которые по выходным ездят в Лас-Вегас и срывают куш в казино благодаря своим научным знаниям. Молодой человек соглашается и начинает новую главу своей жизни. Какой она будет, можно увидеть, если смотреть фильм «Двадцать одно» (2008) онлайн в видеосервисе Wink.



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