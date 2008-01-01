Двадцать одно (фильм, 2008) смотреть онлайн
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Сюжет
Студенты-математики наносят удар по казино под руководством хитроумного профессора. Основанная на реальных событиях авантюрная драма с Джимом Стерджессом и Кевином Спейси. Студент MIT Бен мечтает об аспирантуре в Гарвардской медицинской школе, но обучение там ему не по карману. Во время лекции по нелинейным уравнениям Бену удается впечатлить профессора Микки Роса, и тот предлагает ему присоединиться к группе математиков, которые по выходным ездят в Лас-Вегас и срывают куш в казино благодаря своим научным знаниям. Молодой человек соглашается и начинает новую главу своей жизни. Какой она будет, можно увидеть, если смотреть фильм «Двадцать одно» (2008) онлайн в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Лукетич
- Актёр
Джим
Стёрджесс
- Актёр
Кевин
Спейси
- Актриса
Кейт
Босворт
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- АЮАктёр
Аарон
Ю
- Актриса
Лиза
Лапира
- ДПАктёр
Джейкоб
Питтс
- ДМАктёр
Джек
МакГи
- Актёр
Джош
Гэд
- СГАктёр
Сэм
Голзари
- Сценарист
Аллан
Лоб
- БМСценарист
Бен
Мезрич
- ДБПродюсер
Дэна
Брунетти
- Продюсер
Майк�л
Де Лука
- Продюсер
Кевин
Спейси
- РБАктёр дубляжа
Роман
Бурлаков
- СКАктёр дубляжа
Станис�лав
Концевич
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лагачев
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- ЛМХудожник
Лука
Моска
- ТАХудожница
Трэйси
А. Дойл
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Грэхэм
- РКОператор
Рассел
Карпентер
- ДСКомпозитор
Дэвид
Сарди