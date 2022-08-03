2145 год. После того, как из научной лаборатории на Марсе был получен сигнал о помощи, на место прибывает отряд космического спецназа и обнаруживает разгромленную станцию. Вскоре выясняется, что на людей здесь охотятся полчища ужасных существ-мутантов…

