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Дум

Дум (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Doom
Ужасы, Фантастика108 мин18+

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О фильме

2145 год. После того, как из научной лаборатории на Марсе был получен сигнал о помощи, на место прибывает отряд космического спецназа и обнаруживает разгромленную станцию. Вскоре выясняется, что на людей здесь охотятся полчища ужасных существ-мутантов…

Страна
Великобритания, США, Германия, Чехия
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дум»