Дублеры
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Дублеры

Дублеры (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.52000, The Replacements
Комедия, Спортивный113 мин18+

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О фильме

Еще вчера они были простыми работягами. Сейчас все изменилось: настал день их славы, когда, замещая бастующих профессионалов, они стали Дублерами. Невзрачные простаки превращаются в суперзвезд футбола!

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дублеры»