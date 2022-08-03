Дублеры (фильм, 2000) смотреть онлайн
9.52000, The Replacements
Комедия, Спортивный113 мин18+
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О фильме
Еще вчера они были простыми работягами. Сейчас все изменилось: настал день их славы, когда, замещая бастующих профессионалов, они стали Дублерами. Невзрачные простаки превращаются в суперзвезд футбола!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Спортивный
КачествоFull HD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Ховард
Дойч
- Актёр
Киану
Ривз
- Актёр
Джин
Хэкмен
- БЛАктриса
Брук
Лэнгтон
- Актёр
Рис
Иванс
- ОДАктёр
Орландо
Джонс
- ФЛАктёр
Фэйзон
Лав
- Актёр
Джон
Фавро
- МТАктёр
Майкл
Талиферро
- ЭЙАктёр
Эйс
Йонамайн
- ТУАктёр
Трой
Уинбуш
- ВМСценарист
Винс
МакКевин
- ДСПродюсер
Дилан
Селлерс
- ДЧПродюсер
Джеффри
Чернов
- СРПродюсер
Стивен
Ретер
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ДМХудожница
Джилл
М. Оханнесон
- БСМонтажёр
Бад
С. Смит
- Оператор
Так
Фудзимото
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни