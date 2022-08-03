Дружинники (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.52012, The Watch
Фантастика, Комедия97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Дружная компания соседей организовала дружину поддержания порядка. Благие намерения были лишь поводом хотя бы изредка сбегать от семьи, дабы покутить вечерком в сугубо мужской компании. Безоблачная жизнь заканчивается, когда соседский дозор случайно узнаeт о заговоре с целью уничтожить мир.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- АШРежиссёр
Акива
Шаффер
- Актёр
Бен
Стиллер
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Джона
Хилл
- РААктёр
Ричард
Айоади
- Актриса
Розмари
ДеУитт
- Актёр
Уилл
Форте
- ЭМАктриса
Эрин
Мориарти
- НБАктёр
Николас
Браун
- Актёр
Р.
Ли Эрми
- Актёр
Билли
Крудап
- ДШСценарист
Джаред
Штерн
- Сценарист
Сет
Роген
- Сценарист
Эван
Голдберг
- ШЛПродюсер
Шон
Леви
- Продюсер
Дэн
Ливайн
- Продюсер
Моника
Левинсон
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ВЧХудожница
Венди
Чак
- СКХудожница
Синди
Карр
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек