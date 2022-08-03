Дружная компания соседей организовала дружину поддержания порядка. Благие намерения были лишь поводом хотя бы изредка сбегать от семьи, дабы покутить вечерком в сугубо мужской компании. Безоблачная жизнь заканчивается, когда соседский дозор случайно узнаeт о заговоре с целью уничтожить мир.

