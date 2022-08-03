Дружинники
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Дружинники

Дружинники (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.52012, The Watch
Фантастика, Комедия97 мин18+

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О фильме

Дружная компания соседей организовала дружину поддержания порядка. Благие намерения были лишь поводом хотя бы изредка сбегать от семьи, дабы покутить вечерком в сугубо мужской компании. Безоблачная жизнь заканчивается, когда соседский дозор случайно узнаeт о заговоре с целью уничтожить мир.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дружинники»