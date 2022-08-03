Другой мир (фильм, 2003) смотреть онлайн

Становление воительницы вампиров Селены накануне решающей битвы с оборотнями. Кейт Бекинсейл в первой части фантастической франшизы о противостоянии непримиримых кланов от режиссера «Крепкого орешка 4.0».



Уже несколько поколений вампиры и оборотни ведут беспощадную войну, скрытую от человеческих глаз. Селена, вампир из элитного отряда убийц, каждую ночь истребляет оборотней, чтобы отомстить заклятым врагам. Девушка-воин подозревает, что противники готовятся реализовать тайный план, который станет смертельной угрозой для клана вампиров. Теперь Селене предстоит добраться до некоего Майкла, простого смертного, прежде, чем оборотни создадут с его помощью неуязвимое оружие.



