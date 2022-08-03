Другой мир (фильм, 2003) смотреть онлайн
О фильме
Становление воительницы вампиров Селены накануне решающей битвы с оборотнями. Кейт Бекинсейл в первой части фантастической франшизы о противостоянии непримиримых кланов от режиссера «Крепкого орешка 4.0».
Уже несколько поколений вампиры и оборотни ведут беспощадную войну, скрытую от человеческих глаз. Селена, вампир из элитного отряда убийц, каждую ночь истребляет оборотней, чтобы отомстить заклятым врагам. Девушка-воин подозревает, что противники готовятся реализовать тайный план, который станет смертельной угрозой для клана вампиров. Теперь Селене предстоит добраться до некоего Майкла, простого смертного, прежде, чем оборотни создадут с его помощью неуязвимое оружие.
- Режиссёр
Лен
Уайзман
- Актриса
Кейт
Бекинсейл
- Актёр
Скотт
Спидман
- Актёр
Майкл
Шин
- ШБАктёр
Шэйн
Бролли
- Актёр
Билл
Найи
- ЭЛАктёр
Эрвин
Ледер
- СМАктриса
София
Майлс
- РГАктёр
Робби
Ги
- Актёр
Вентворт
Миллер
- Актёр
Кевин
Гревье
- Сценарист
Кевин
Гревье
- Сценарист
Лен
Уайзман
- ДМСценарист
Дэнни
МакБрайд
- Продюсер
Гари
Лучези
- Продюсер
Том
Розенберг
- РБПродюсер
Роберт
Берначчи
- Продюсер
Кевин
Гревье
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Борзунов
- КФХудожник
Кевин
Фиппс
- ВПХудожница
Венди
Партридж
- ТПОператор
Тони
Пирс-Робертс
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер