Другая женщина
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Другая женщина

Другая женщина (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.32014, The Other Woman
Мелодрамы, Комедии104 мин18+

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Сюжет

Убойная комедия от Ника Кассаветиса о трех женщинах, которые объединяются, чтобы отомстить общему бывшему. В главной роли — Кэмерон Диас.

Успешная юристка Карли заводит страстный роман с бизнесменом по имени Марк. Спустя некоторое время она решает познакомить его со своим отцом. Однако мужчина не приходит на встречу, что вызывает у женщины подозрения. Решив разобраться в ситуации, Карли приезжает к Марку домой и обнаруживает, что он женат. На следующий день охваченная горем супруга лжеца, Кейт, обращается к Карли за помощью. Вскоре девушки узнают, что у Марка есть еще одна любовница по имени Эмбер. Обманутые красотки решают объединить усилия и отомстить изменнику.

Что из этого выйдет, узнаете в остроумной комедии «Другая женщина». Фильм онлайн смотреть в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink прямо сейчас!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Другая женщина»

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