Другая женщина (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Убойная комедия от Ника Кассаветиса о трех женщинах, которые объединяются, чтобы отомстить общему бывшему. В главной роли — Кэмерон Диас.



Успешная юристка Карли заводит страстный роман с бизнесменом по имени Марк. Спустя некоторое время она решает познакомить его со своим отцом. Однако мужчина не приходит на встречу, что вызывает у женщины подозрения. Решив разобраться в ситуации, Карли приезжает к Марку домой и обнаруживает, что он женат. На следующий день охваченная горем супруга лжеца, Кейт, обращается к Карли за помощью. Вскоре девушки узнают, что у Марка есть еще одна любовница по имени Эмбер. Обманутые красотки решают объединить усилия и отомстить изменнику.



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