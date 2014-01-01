Другая женщина (фильм, 2014) смотреть онлайн
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Сюжет
Убойная комедия от Ника Кассаветиса о трех женщинах, которые объединяются, чтобы отомстить общему бывшему. В главной роли — Кэмерон Диас.
Успешная юристка Карли заводит страстный роман с бизнесменом по имени Марк. Спустя некоторое время она решает познакомить его со своим отцом. Однако мужчина не приходит на встречу, что вызывает у женщины подозрения. Решив разобраться в ситуации, Карли приезжает к Марку домой и обнаруживает, что он женат. На следующий день охваченная горем супруга лжеца, Кейт, обращается к Карли за помощью. Вскоре девушки узнают, что у Марка есть еще одна любовница по имени Эмбер. Обманутые красотки решают объединить усилия и отомстить изменнику.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Ник
Кассаветис
- Актриса
Кэмерон
Диас
- ЛМАктриса
Лесли
Манн
- КААктриса
Кейт
Аптон
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актёр
Дон
Джонсон
- ТКАктёр
Тейлор
Кинни
- НМАктриса
Ники
Минаж
- ДТАктёр
Дэвид
Торнтон
- ВКАктёр
Виктор
Круз
- ОКАктриса
Оливия
Калпо
- Продюсер
Джули
Й�орн
- ДДПродюсер
Дональд
Дж. Ли мл.
- Продюсер
Чак
Пачеко
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- НСАктриса дубляжа
Надежда
Страшко
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ПНХудожник
Паоло
Ниедду
- АХМонтажёр
Алан
Хайм
- РФОператор
Робер
Фресс
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман