Довлатов
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Довлатов

Довлатов (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Довлатов
Драмы, Мелодрамы121 мин18+

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Сюжет

В череде жизненных коллизий, иногда смешных, а иногда пронзительных, зритель открывает для себя жизнь тонкого, блестящего, ироничного человека, который выбирает свой творческий путь, чтобы позже превратиться в одного из самых популярных русских прозаиков XX века.

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Информация

Страна
Польша, Россия, Сербия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Довлатов»

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