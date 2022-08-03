Doom (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.82005, Doom
Ужасы, Фантастика108 мин18+
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О фильме
2145 год. После того, как из научной лаборатории на Марсе был получен сигнал о помощи, на место прибывает отряд космического спецназа и обнаруживает разгромленную станцию. Вскоре выясняется, что на людей здесь охотятся полчища ужасных существ-мутантов…
СтранаВеликобритания, США, Германия, Чехия
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Анджей
Бартковяк
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актёр
Карл
Урбан
- Актриса
Розамунд
Пайк
- Актёр
Деобиа
Опарей
- Актёр
Бен
Дэниелс
- Актёр
Разаак
Адоти
- Актёр
Ричард
Брэйк
- ЭУАктёр
Эл
Уивер
- Актёр
Декстер
Флетчер
- БСАктёр
Брайан
Стил
- УССценарист
Уэсли
Стрик
- ДКСценарист
Дэйв
Каллахэм
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ПФХудожник
Питер
Френсис
- ПКХудожник
Пол
Кирби
- КПХудожник
Карло
Поджоли
- РРХудожник
Ричард
Робертс
- ДБМонтажёр
Дерек
Бречин
- ТПОператор
Тони
Пирс-Робертс
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл