Дон Верден
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Дон Верден

Дон Верден (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Don Verdean
Драмы, Комедии91 мин18+

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Сюжет

Библейский археолог Дон Вердиан нанят пастором местной церкви, для поиска реликвий, способствующих обретению веры, в Святой Земле. Но после бесплодных экспедиций он вынужден подойти к вопросу творчески в этой комедии веры и мошенничества.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дон Верден»

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