Дон Верден (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Библейский археолог Дон Вердиан нанят пастором местной церкви, для поиска реликвий, способствующих обретению веры, в Святой Земле. Но после бесплодных экспедиций он вынужден подойти к вопросу творчески в этой комедии веры и мошенничества.



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