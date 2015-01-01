Дон Верден (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Don Verdean
Драмы, Комедии91 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Библейский археолог Дон Вердиан нанят пастором местной церкви, для поиска реликвий, способствующих обретению веры, в Святой Земле. Но после бесплодных экспедиций он вынужден подойти к вопросу творчески в этой комедии веры и мошенничества.
Дон Верден смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Джаред
Хесс
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- Актриса
Эми
Райан
- Актёр
Уилл
Форте
- Актёр
Дэнни
Макбрайд
- Актёр
Джемейн
Клемент
- СПАктёр
Стив
Пак
- ЛБАктриса
Лесли
Бибб
- СЭАктёр
Скай
Элобар
- ПБАктёр
П.Дж.
Будуск
- ЯМАктёр
Янив
Мойал
- Сценарист
Джаред
Хесс
- ДХСценарист
Джеруша
Хесс
- Продюсер
Брандт
Андерсен
- ДХПродюсер
Джейсон
Хэтфилд
- Продюсер
Джаред
Хесс
- ДХПродюсер
Дэйв
Хантер
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- МТОператор
Маттиаш
Троёлструп
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери