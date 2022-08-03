Домовой
Домовой (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.52019, Домовой
Семейный, Кино для детей98 мин6+

О фильме

Хитрый Домовой против новых жильцов. Комедийное фэнтези с Екатериной Гусевой, Сергеем Чирковым и Павлом Деревянко. Риэлтор Элла безуспешно пытается продать квартиру в сталинской высотке, в которой никто не задерживается надолго. Прибегнув к хитрости, ей удается заключить сделку с Викторией — талантливым архитектором, которая мечтает о переезде в новую квартиру с дочерью и котом. Сразу после заселения мать-одиночка узнает, что вместе с ними живет Домовой. И он готов на любые пакости, чтобы выселить хозяев и остаться в загадочной квартире без соседей. Оставайтесь с нами, чтобы смотреть фильм «Домовой», — в хорошем качестве и без рекламы он доступен на нашем видеосервисе Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Кино для детей
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

