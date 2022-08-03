Домовой (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.52019, Домовой
Семейный, Кино для детей98 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Хитрый Домовой против новых жильцов. Комедийное фэнтези с Екатериной Гусевой, Сергеем Чирковым и Павлом Деревянко. Риэлтор Элла безуспешно пытается продать квартиру в сталинской высотке, в которой никто не задерживается надолго. Прибегнув к хитрости, ей удается заключить сделку с Викторией — талантливым архитектором, которая мечтает о переезде в новую квартиру с дочерью и котом. Сразу после заселения мать-одиночка узнает, что вместе с ними живет Домовой. И он готов на любые пакости, чтобы выселить хозяев и остаться в загадочной квартире без соседей. Оставайтесь с нами, чтобы смотреть фильм «Домовой», — в хорошем качестве и без рекламы он доступен на нашем видеосервисе Wink уже сейчас!
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Кино для детей
КачествоSD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЕБРежиссёр
Евгений
Бедарев
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актриса
Екатерина
Гусева
- АПАктёр
Александра
Политик
- ООАктриса
Ольга
Остроумова-Гутшмидт
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Юлия
Сулес
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актёр
Сергей
Рубеко
- Актёр
Дмитрий
Белоцерковский
- ДБАктёр
Дмитрий
Бедарев
- ЕБСценарист
Евгений
Бедарев
- ДБСценарист
Дмитрий
Бедарев
- Продюсер
Андрей
Шишканов
- СТПродюсер
Сергей
Торчилин
- СКПродюсер
Сергей
Куликов
- ОАПродюсер
Олег
Антипов
- ЕГХудожница
Евгения
Голубцова
- ВВМонтажёр
Владимир
Воронин
- АКОператор
Андрей
Кузнецов
- СПОператор
Сергей
Политик
- МДКомпозитор
Марк
Дорбский