Биография

Дмитрий Бедарев — актер театра и кино, сценарист. Известен по множеству созданных сценариев и большому количеству сыгранных ролей. Его фильмография включает более 50 работ. Будущий артист родился в 1978 году. Мечта об актерской профессии появилась у мальчика еще в детстве. Окончив школу, он стал студентом Алтайского государственного института искусств и культуры. Диплом вуза юноша получил в 2004 г. Некоторое время работал в ГТРК «Алтай» в качестве ведущего на канале «Экспресс», затем решил отправиться в столицу, чтобы воплотить детскую мечту. В Москве он окончил актерские курсы во ВГИКе. В 2009 году актер начал выступать в театральных постановках. Свои первые роли Дмитрий Бедарев сыграл в театре «Театральный особнякЪ». Кинематографическая карьера артиста началась в 2005 году с участия в популярном на российском телевидении сериале «Не родись красивой». Затем он снялся в картине «В ожидании чуда». В этот же период он исполнил яркую роль в телесериале «Маршрут». Образ отрицательного персонажа достался актеру в ленте «Бежать». Продолжая сниматься в фильмах, Дмитрий Бедарев начал создавать сюжетные линии к новым сериалам. Вместе со своим братом он работал над сценариями картин «Пока цветет папоротник», «Беловодье. Тайна затерянной страны», «Домовой». В каждой из этих картин он сыграл интересных и запоминающихся персонажей.