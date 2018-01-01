WinkФильмыДом странных детей Мисс ПерегринАктёры и съёмочная группа фильма «Дом странных детей Мисс Перегрин»
Актёры и съёмочная группа фильма «Дом странных детей Мисс Перегрин»
Режиссёры
Актёры
АктрисаMiss Peregrine
Ева ГринEva Green
АктёрJake
Эйса БаттерфилдAsa Butterfield
АктёрBarron
Сэмюэл Л. ДжексонSamuel L. Jackson
АктрисаMiss Avocet
Джуди ДенчJudi Dench
АктёрOrnithologist
Руперт ЭвереттRupert Everett
АктрисаDr. Golan
Эллисон ДженниAllison Janney
АктёрFrank
Крис О’ДаудChris O'Dowd
АктёрAbe
Теренс СтэмпTerence Stamp
АктрисаEmma
Элла ПернеллElla Purnell
Актёр