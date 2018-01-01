Wink
Дом странных детей Мисс Перегрин
Актёры и съёмочная группа фильма «Дом странных детей Мисс Перегрин»

Режиссёры

Тим Бёртон

Tim Burton
Режиссёр

Актёры

Ева Грин

Eva Green
АктрисаMiss Peregrine
Эйса Баттерфилд

Asa Butterfield
АктёрJake
Сэмюэл Л. Джексон

Samuel L. Jackson
АктёрBarron
Джуди Денч

Judi Dench
АктрисаMiss Avocet
Руперт Эверетт

Rupert Everett
АктёрOrnithologist
Эллисон Дженни

Allison Janney
АктрисаDr. Golan
Крис О’Дауд

Chris O'Dowd
АктёрFrank
Теренс Стэмп

Terence Stamp
АктёрAbe
Элла Пернелл

Ella Purnell
АктрисаEmma
Финлэй МакМиллан

Finlay MacMillan
Актёр

Сценаристы

Джейн Голдман

Jane Goldman
Сценарист
Рэнсом Риггз

Ransom Riggs
Сценарист

Продюсеры

Питер Чернин

Peter Chernin
Продюсер
Дерек Фрэй

Derek Frey
Продюсер

Актёры дубляжа

Анна Геллер

Актриса дубляжа
Константин Ефимов

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Наталья Данилова

Актриса дубляжа
Давид Бродский

Актёр дубляжа

Художники

Дж. Марк Хэррингтон

J. Mark Harrington
Художник
Фил Харви

Phil Harvey
Художник
Род МакЛин

Rod McLean
Художник
Джеффри Мосса

Jeffrey Mossa
Художник
Питер Расселл

Peter Russell
Художник
Марк Скратон

Mark Scruton
Художник
Коллин Этвуд

Colleen Atwood
Художница
Крис Аугуст

Chris August
Художник

Операторы

Брюно Дельбоннель

Bruno Delbonnel
Оператор

Композиторы

Майкл Хайэм

Michael Higham
Композитор
Мэттью Марджесон

Matthew Margeson
Композитор