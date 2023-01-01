Биография

Элла Пернелл — английская театральная и киноактриса. Родилась в Уайтчепеле, Англия, Великобритания, 17 сентября 1996 года. Элла училась в Лондонской школе для девочек и в разные годы посещала Театр юных мастеров Ислингтона и театральную школу Силвии Янг. Дебют на театральной сцене состоялся в 2008 году в мюзикле «Оливер!», а два года спустя она снялась в фильме «Не отпускай меня”. С тех пор кинокарьера актрисы продолжалась непрерывно и часто включала в себя громкие и успешные проекты — например, «Малефисента» или «Дом странных детей мисс Перегрин». Элла работает не только как актриса в кадре, но и как актриса озвучки: например, именно она подарила узнаваемый голос Джинкс в анимационном сериале «Аркейн». Элла Пернелл также снималась в фильмах «Репортер на краю света», сериалы «Аркейн», «Фоллаут» и многие другие.