Дом странных детей мисс Перегрин
Дом странных детей мисс Перегрин

Дом странных детей мисс Перегрин (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children
Фэнтези, Триллер121 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Старшеклассник Джейкоб Портман очень привязан к своему дедушке и с самого детства помнит его удивительные истории про интернат для одаренных детей, где он вырос. После гибели старика Эйба герой решает отыскать это странное место и по прибытии обнаруживает, что все дедушкины сказки – правда.

Страна
Бельгия, США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом странных детей мисс Перегрин»