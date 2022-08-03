Дом странных детей мисс Перегрин (фильм, 2016) смотреть онлайн

Старшеклассник Джейкоб Портман очень привязан к своему дедушке и с самого детства помнит его удивительные истории про интернат для одаренных детей, где он вырос. После гибели старика Эйба герой решает отыскать это странное место и по прибытии обнаруживает, что все дедушкины сказки – правда.

