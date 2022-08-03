Дом странных детей мисс Перегрин (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children
Фэнтези, Триллер121 мин18+
О фильме
Старшеклассник Джейкоб Портман очень привязан к своему дедушке и с самого детства помнит его удивительные истории про интернат для одаренных детей, где он вырос. После гибели старика Эйба герой решает отыскать это странное место и по прибытии обнаруживает, что все дедушкины сказки – правда.
СтранаБельгия, США, Великобритания
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези, Триллер
КачествоSD
Время121 мин / 02:01
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Тим
Бёртон
- Актриса
Ева
Грин
- Актёр
Эйса
Баттерфилд
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актриса
Джуди
Денч
- Актёр
Руперт
Эверетт
- Актриса
Эллисон
Дженни
- Актёр
Крис
О’Дауд
- ТСАктёр
Теренс
Стэмп
- Актриса
Элла
Пернелл
- ФМАктёр
Финлэй
МакМиллан
- ДГСценарист
Джейн
Голдман
- РРСценарист
Рэнсом
Риггз
- Продюсер
Питер
Чернин
- ДФПродюсер
Дерек
Фрэй
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- КЕАктёр дубляжа
Константин
Ефимов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Наталья
Данилова
- ДБАктёр дубляжа
Давид
Бродский
- ДМХудожник
Дж.
Марк Хэррингтон
- ФХХудожник
Фил
Харви
- РМХудожник
Род
МакЛин
- ДМХудожник
Джеффри
Мосса
- ПРХудожник
Питер
Расселл
- МСХудожник
Марк
Скратон
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- КАХудожник
Крис
Аугуст
- БДОператор
Брюно
Дельбоннель
- МХКомпозитор
Майкл
Хайэм
- ММКомпозитор
Мэттью
Марджесон