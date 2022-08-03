Неожиданная встреча Саши с лидером хиппи Солнцем изменила ее всегда такую правильную, распланированную и благополучную жизнь. И не было ничего удивительного в том, что она влюбилась в этого загадочного и принципиального парня. Субкультура хиппи, музыка Макаревича, любовь и свобода стали первыми шагами Саши во взрослую жизнь. Без Солнца.

