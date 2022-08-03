Дом Солнца
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Дом Солнца

Дом Солнца (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.72009, Дом Солнца
Мелодрама, Музыка94 мин18+

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О фильме

Неожиданная встреча Саши с лидером хиппи Солнцем изменила ее всегда такую правильную, распланированную и благополучную жизнь. И не было ничего удивительного в том, что она влюбилась в этого загадочного и принципиального парня. Субкультура хиппи, музыка Макаревича, любовь и свобода стали первыми шагами Саши во взрослую жизнь. Без Солнца.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Музыка
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом Солнца»