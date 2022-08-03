Дом Солнца (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.72009, Дом Солнца
Мелодрама, Музыка94 мин18+
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О фильме
Неожиданная встреча Саши с лидером хиппи Солнцем изменила ее всегда такую правильную, распланированную и благополучную жизнь. И не было ничего удивительного в том, что она влюбилась в этого загадочного и принципиального парня. Субкультура хиппи, музыка Макаревича, любовь и свобода стали первыми шагами Саши во взрослую жизнь. Без Солнца.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Гарик
Сукачев
- Актриса
Светлана
Иванова
- СРАктёр
Станислав
Рядинский
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Иван
Стебунов
- МБАктёр
Мойзес
Бланко
- КПАктёр
Кирилл
Поликашин
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- Актриса
Нина
Русланова
- ОБАктриса
Ольга
Блок-Миримская
- Актёр
Александр
Мохов
- Сценарист
Гарик
Сукачев
- НПСценарист
Наталия
Павловская
- Сценарист
Иван
Охлобыстин
- ААПродюсер
Андрей
Аршинов
- СГПродюсер
Сергей
Грибков
- ИСХудожница
Ирина
Соколова
- ИКМонтажёр
Ираклий
Квирикадзе
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- РГМонтажёр
Руслан
Габдрахманов
- СКОператор
Сергей
Козлов
- АБКомпозитор
Алексей
Белов