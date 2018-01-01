Биография

Алексей Белов — российский музыкант, композитор и актер, известный как один из основателей рок-группы «Парк Горького», которая обрела популярность в России и за рубежом. Родился в Москве 24 января 1958 года. Алексей Белов наиболее известен как композитор музыки к фильму «Дом Солнца» — истории о советской молодежи 1970-х годов, погруженной в контркультуру. Лента завоевала признание зрителей, а ее музыкальное сопровождение подчеркнуло яркую атмосферу той эпохи. В фильме «Зеркальные войны: Отражение первое», где Белов также выступил композитором, он показал альтернативный подход к музыкальному оформлению. На протяжении карьеры Белов создавал музыку для таких проектов, как «Чудо», «Туман» и «Я падаю в небо». Алексей Белов появился в кадре как актер в фильме «Я падаю в небо», где он исполнил эпизодическую роль. Он участвовал в создании нескольких музыкальных видеоклипов группы «Парк Горького» в 1992 году, в частности, Stranger и Moscow Calling, где также появился как исполнитель. Сегодня он остается значимой фигурой в мире российской рок-музыки и композиций для кино.