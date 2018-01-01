Wink
Доктор Сон
Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Сон»

Режиссёры

Майк Флэнаган

Mike Flanagan
Режиссёр

Актёры

Юэн Макгрегор

Ewan McGregor
АктёрDan Torrance
Ребекка Фергюсон

Rebecca Ferguson
АктрисаRose the Hat
Кайли Кёрран

Kyliegh Curran
АктрисаAbra Stone
Брюс Гринвуд

Bruce Greenwood
АктёрDr. John Dalton
Зан Маккларнон

Zahn McClarnon
АктёрCrow Daddy
Клифф Кёртис

Cliff Curtis
АктёрBilly Freeman
Карл Ламбли

Carl Lumbly
АктёрDick Hallorann
Джейкоб Тремблей

Jacob Tremblay
АктёрBradley Trevor
Закари Момо

Zackary Momoh
АктёрDavid Stone
Эмили Элин Линд

Emily Alyn Lind
АктрисаSnakebite Andi

Сценаристы

Майк Флэнаган

Mike Flanagan
Сценарист
Стивен Кинг

Stephen King
Сценарист

Продюсеры

Джон Берг

Jon Berg
Продюсер
Акива Голдсман

Akiva Goldsman
Продюсер
Рой Ли

Roy Lee
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Алиса Ефименко

Актриса дубляжа
Андрей Градов

Актёр дубляжа
Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа

Художники

Джин Сердена

Gene Serdena
Художник

Монтажёры

Майк Флэнаган

Mike Flanagan
Монтажёр

Операторы

Майкл Фимоньяри

Michael Fimognari
Оператор