Доктор Сон (фильм, 2019) смотреть онлайн

Он вырос, но так и не смог уйти от призраков прошлого — ни в переносном, ни в буквальном смысле. Мистический хоррор «Доктор Сон» — фильм, который продолжает историю Дэна Торранса — мальчика из культового фильма «Сияние».



Дэн десятилетиями пытается заглушить алкоголем травму, пережитую в отеле «Оверлук», и свое «сияние» — способность видеть призраков и читать мысли. Лишь перебравшись в маленький город, бросив пить и устроившись в хоспис, он находит относительное спокойствие: с помощью дара он помогает умирающим легче уходить, за что и получает прозвище Доктор Сон. Но однажды Дэн устанавливает телепатическую связь с девочкой Аброй Стоун, чье «сияние» куда мощнее, чем у него. А еще он узнает, что за его новой знакомой охотятся члены культа Истинный Узел, которые с помощью таких особенных детей продлевают собственную жизнь.



«Доктор Сон» — фильм, который бережно соединяет мир романов Стивена Кинга с визуальными образами «Сияния» Кубрика. Так что если вы хотите еще раз побывать в отеле «Оверлук» и узнать, чем завершится история Дэнни, пропускать картину Майка Флэнагана нельзя.

