Доктор Сон (фильм, 2019) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Он вырос, но так и не смог уйти от призраков прошлого — ни в переносном, ни в буквальном смысле. Мистический хоррор «Доктор Сон» — фильм, который продолжает историю Дэна Торранса — мальчика из культового фильма «Сияние».
Дэн десятилетиями пытается заглушить алкоголем травму, пережитую в отеле «Оверлук», и свое «сияние» — способность видеть призраков и читать мысли. Лишь перебравшись в маленький город, бросив пить и устроившись в хоспис, он находит относительное спокойствие: с помощью дара он помогает умирающим легче уходить, за что и получает прозвище Доктор Сон. Но однажды Дэн устанавливает телепатическую связь с девочкой Аброй Стоун, чье «сияние» куда мощнее, чем у него. А еще он узнает, что за его новой знакомой охотятся члены культа Истинный Узел, которые с помощью таких особенных детей продлевают собственную жизнь.
«Доктор Сон» — фильм, который бережно соединяет мир романов Стивена Кинга с визуальными образами «Сияния» Кубрика. Так что если вы хотите еще раз побывать в отеле «Оверлук» и узнать, чем завершится история Дэнни, пропускать картину Майка Флэнагана нельзя.
Рейтинг
- Режиссёр
Майк
Флэнаган
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актриса
Ребекка
Фергюсон
- ККАктриса
Кайли
Кёрран
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- ЗМАктёр
Зан
Маккларнон
- Актёр
Клифф
Кёртис
- КЛАктёр
Карл
Ламбли
- ДТАктёр
Джейкоб
Тремблей
- ЗМАктёр
Закари
Момо
- ЭЭАктриса
Эмили
Элин Линд
- Сценарист
Майк
Флэнаган
- Сценарист
Стивен
Кинг
- Продюсер
Джон
Берг
- Продюсер
Акива
Голдсман
- Продюсер
Рой
Ли
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- Монтажёр
Майк
Флэнаган
- МФОператор
Майкл
Фимоньяри