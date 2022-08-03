Доктор Сон
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Доктор Сон

Доктор Сон (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.72019, Doctor Sleep
Триллер, Драма145 мин18+

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О фильме

Он вырос, но так и не смог уйти от призраков прошлого — ни в переносном, ни в буквальном смысле. Мистический хоррор «Доктор Сон» — фильм, который продолжает историю Дэна Торранса — мальчика из культового фильма «Сияние».

Дэн десятилетиями пытается заглушить алкоголем травму, пережитую в отеле «Оверлук», и свое «сияние» — способность видеть призраков и читать мысли. Лишь перебравшись в маленький город, бросив пить и устроившись в хоспис, он находит относительное спокойствие: с помощью дара он помогает умирающим легче уходить, за что и получает прозвище Доктор Сон. Но однажды Дэн устанавливает телепатическую связь с девочкой Аброй Стоун, чье «сияние» куда мощнее, чем у него. А еще он узнает, что за его новой знакомой охотятся члены культа Истинный Узел, которые с помощью таких особенных детей продлевают собственную жизнь.

«Доктор Сон» — фильм, который бережно соединяет мир романов Стивена Кинга с визуальными образами «Сияния» Кубрика. Так что если вы хотите еще раз побывать в отеле «Оверлук» и узнать, чем завершится история Дэнни, пропускать картину Майка Флэнагана нельзя.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
145 мин / 02:25

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Сон»