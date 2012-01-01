Добро пожаловать в капкан
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Добро пожаловать в капкан

Добро пожаловать в капкан (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.42012, Welcome to the Punch
Боевики95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Бывший преступник Джейкоб Стернвуд вынужден вернуться в Лондон из своего убежища, когда его сын вовлечен в ограбление, пошедшее не так. У детектива Макса Левински появляется шанс поймать человека, которому всегда удавалось уйти.

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Добро пожаловать в капкан»

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