Добро пожаловать в капкан (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший преступник Джейкоб Стернвуд вынужден вернуться в Лондон из своего убежища, когда его сын вовлечен в ограбление, пошедшее не так. У детектива Макса Левински появляется шанс поймать человека, которому всегда удавалось уйти.





Добро пожал�овать в капкан смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.