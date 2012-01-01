Добро пожаловать в капкан (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.42012, Welcome to the Punch
Боевики95 мин18+
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Сюжет
Бывший преступник Джейкоб Стернвуд вынужден вернуться в Лондон из своего убежища, когда его сын вовлечен в ограбление, пошедшее не так. У детектива Макса Левински появляется шанс поймать человека, которому всегда удавалось уйти.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD, SD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эрен
Криви
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актёр
Марк
Стронг
- Актриса
Андреа
Райзборо
- ДХАктёр
Джонни
Харрис
- Актёр
Дэниэл
Мейс
- Актёр
Дэвид
Моррисси
- Актёр
Питер
Муллан
- Актриса
Наташа
Литтл
- Актёр
Дэниэл
Калуя
- РШАктриса
Рут
Шин
- ЭКСценарист
Эрен
Криви
- РАПродюсер
Рори
Аиткен
- Продюсер
Брайан
Кэвэна-Джонс
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ХРХудожник
Хауке
Рихтер
- НУХудожница
Натали
Уорд
- КГМонтажёр
Крис
Гилл
- ЭУОператор
Эд
Уайлд