Дневники няни
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Дневники няни

Дневники няни (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.72007, The Nanny Diaries
Драмы, Мелодрамы100 мин18+

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Сюжет

Вчерашняя студентка случайно становится няней в обеспеченной семье — Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс в комедии о социальном неравенстве. Энни недавно закончила учиться и понятия не имеет, чего хочет от жизни. Однажды на прогулке в парке она спасает незнакомого мальчика, чуть не попавшего под колеса сегвея. Его мать принимает Энни за няню и приглашает ее работать в свою семью. Несмотря на то, что они с мужем живут в шикарной квартире и ни в чем не нуждаются, их брак вряд ли можно назвать счастливым, а юный Греер оказывается жутко избалованным. К Энни они относятся как к прислуге, работа дается тяжелее, чем она ожидала, но девушка способна найти подход и к мальчику, и к его неприступной матери.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дневники няни»

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