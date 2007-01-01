Дневники няни (фильм, 2007) смотреть онлайн
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Сюжет
Вчерашняя студентка случайно становится няней в обеспеченной семье — Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс в комедии о социальном неравенстве. Энни недавно закончила учиться и понятия не имеет, чего хочет от жизни. Однажды на прогулке в парке она спасает незнакомого мальчика, чуть не попавшего под колеса сегвея. Его мать принимает Энни за няню и приглашает ее работать в свою семью. Несмотря на то, что они с мужем живут в шикарной квартире и ни в чем не нуждаются, их брак вряд ли можно назвать счастливым, а юный Греер оказывается жутко избалованным. К Энни они относятся как к прислуге, работа дается тяжелее, чем она ожидала, но девушка способна найти подход и к мальчику, и к его неприступной матери.
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Информация
Рейтинг
- ШСРежиссёр
Шари
Спрингер Берман
- РПРежиссёр
Роберт
Пульчини
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Крис
Эванс
- Актриса
Лора
Линни
- Актёр
Пол
Джаматти
- НААктёр
Николас
Арт
- Актриса
Донна
Мерфи
- АКАктриса
Алишиа
Кис
- ДГАктёр
Джон
Генри Кокс
- ЛПАктёр
Льюис
Пэйтон мл.
- СБАктриса
Сонни
Браун
- ШССценарист
Шари
Спрингер Берман
- РПСценарист
Роберт
Пульчини
- НКСценарист
Николя
Краус
- Продюсер
Ричард
Н. Гладштейн
- ДВПродюсер
Дэни
Вульф
- ГБПродюсер
Гари
Бинкоу
- ККПродюсер
Келли
Кармайкл
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- РКАктёр дубляжа
Руслан
Кулешов
- МУХудожник
Майкл
Уилкинсон
- ЭБХудожник
Эндрю
Бэйсман
- РПМонтажёр
Роберт
Пульчини
- ТСОператор
Терри
Стэйси