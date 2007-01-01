Дневники няни (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Вчерашняя студентка случайно становится няней в обеспеченной семье — Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс в комедии о социальном неравенстве. Энни недавно закончила учиться и понятия не имеет, чего хочет от жизни. Однажды на прогулке в парке она спасает незнакомого мальчика, чуть не попавшего под колеса сегвея. Его мать принимает Энни за няню и приглашает ее работать в свою семью. Несмотря на то, что они с мужем живут в шикарной квартире и ни в чем не нуждаются, их брак вряд ли можно назвать счастливым, а юный Греер оказывается жутко избалованным. К Энни они относятся как к прислуге, работа дается тяжелее, чем она ожидала, но девушка способна найти подход и к мальчику, и к его неприступной матери.



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