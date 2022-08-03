Бриджет Джонс заводит дневник, чтобы описывать свои достижения и победы: как она будет избавляться от лишних килограммов и вредных привычек, а также налаживать личную жизнь. Родители хотят сосватать еe за сына соседей, скромника Марка, а Бриджет без ума от своего неотразимого начальника Дэниэла. Неожиданно выбор оказывается совсем не простым.

