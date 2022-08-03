Дневник Бриджит Джонс
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Дневник Бриджит Джонс

Дневник Бриджит Джонс (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.32001, Bridget Jones's Diary
Комедия, Драма93 мин18+

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О фильме

Бриджет Джонс заводит дневник, чтобы описывать свои достижения и победы: как она будет избавляться от лишних килограммов и вредных привычек, а также налаживать личную жизнь. Родители хотят сосватать еe за сына соседей, скромника Марка, а Бриджет без ума от своего неотразимого начальника Дэниэла. Неожиданно выбор оказывается совсем не простым.

Страна
Великобритания, США, Франция, Ирландия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дневник Бриджит Джонс»