Управляться с группой дошкольников ничуть не легче, чем возглавлять отдел в крупной фирме, уверены создатели семейной комедии «Дежурный папа» 2003 года.



Чарли теряет работу и понимает, что оплачивать дорогой детский сад больше не получится. Вместе с другом Филом он решает открыть домашний мини-сад, чтобы присматривать за собственными детьми и заодно хоть как-то заработать. Идея кажется простой ровно до того момента, пока в доме не появляется компания малышей, у которых энергия стремится к бесконечности, а дисциплины нет вовсе. И пока Чарли учится справляться с детскими истериками, директор элитного детского сада «Чапман» пытается вставить палки в колеса новоявленным конкурентам.



Фильм «Дежурный папа» стоит смотреть, если хочется легкого кино, где юмор строится на узнаваемых ситуациях, а финал оставляет приятное ощущение, что все поправимо.

