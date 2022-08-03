Дежурный папа
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Дежурный папа

Дежурный папа (фильм, 2003) смотреть онлайн

9.42003, Daddy Day Care
Комедия, Семейный88 мин16+

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О фильме

Управляться с группой дошкольников ничуть не легче, чем возглавлять отдел в крупной фирме, уверены создатели семейной комедии «Дежурный папа» 2003 года.

Чарли теряет работу и понимает, что оплачивать дорогой детский сад больше не получится. Вместе с другом Филом он решает открыть домашний мини-сад, чтобы присматривать за собственными детьми и заодно хоть как-то заработать. Идея кажется простой ровно до того момента, пока в доме не появляется компания малышей, у которых энергия стремится к бесконечности, а дисциплины нет вовсе. И пока Чарли учится справляться с детскими истериками, директор элитного детского сада «Чапман» пытается вставить палки в колеса новоявленным конкурентам.

Фильм «Дежурный папа» стоит смотреть, если хочется легкого кино, где юмор строится на узнаваемых ситуациях, а финал оставляет приятное ощущение, что все поправимо.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дежурный папа»