Дежурный папа (фильм, 2003) смотреть онлайн
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О фильме
Управляться с группой дошкольников ничуть не легче, чем возглавлять отдел в крупной фирме, уверены создатели семейной комедии «Дежурный папа» 2003 года.
Чарли теряет работу и понимает, что оплачивать дорогой детский сад больше не получится. Вместе с другом Филом он решает открыть домашний мини-сад, чтобы присматривать за собственными детьми и заодно хоть как-то заработать. Идея кажется простой ровно до того момента, пока в доме не появляется компания малышей, у которых энергия стремится к бесконечности, а дисциплины нет вовсе. И пока Чарли учится справляться с детскими истериками, директор элитного детского сада «Чапман» пытается вставить палки в колеса новоявленным конкурентам.
Фильм «Дежурный папа» стоит смотреть, если хочется легкого кино, где юмор строится на узнаваемых ситуациях, а финал оставляет приятное ощущение, что все поправимо.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей
КачествоFull HD, SD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
- Режиссёр
Стив
Карр
- Актёр
Эдди
Мерфи
- Актёр
Стив
Зан
- ДГАктёр
Джефф
Гарлин
- РКАктриса
Реджина
Кинг
- Актриса
Анжелика
Хьюстон
- КНАктёр
Кевин
Нилон
- ДКАктёр
Джонатан
Кац
- Актриса
Шиван
Фэллон Хоган
- Актриса
Лиза
Эдельштейн
- Актриса
Лэйси
Шабер
- Продюсер
Джон
Дэвис
- Продюсер
Вик
Годфри
- ДБПродюсер
Джек
Бродский
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- ММХудожница
Мэгги
Мартин
- КГМонтажёр
Кристофер
Гринбери
- СБОператор
Стивен
Б. Постер
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман