Биография

Лиза Эдельштейн — американская актриса и сценаристка. Родилась в Бостоне 21 мая 1966 года. Родители будущей кинодеятельницы настаивали на том, чтобы она пошла на юридический факультет, однако девушка в 18 лет переехала в Нью-Йорк и поступила на курсы актерского мастерства. Там Лиза стала частью оживленной клубной жизни, в результате чего ее заметили и предоставили возможность поставить собственный мюзикл «Позитивная я», посвященный проблемам СПИДа. Актерская карьера Лизы Эдельштейн стартовала в начале 90-х годов с сериалов «Закон Лос-Анджелеса», «Сайнфелд» и «Крылья». Более крупные роли поджидали актрису после участия в фильме «Лучше не бывает» с Джеком Николсоном. Среди самых успешных проектов Эдельштейн значатся фильм «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном, а также сериалы «Доктор Хаус», «Скорая помощь», «Хорошая жена», «Элементарно» и «Западное крыло».