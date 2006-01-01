Дежавю (фильм, 2006) смотреть онлайн
Сюжет
Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал эффект дежа вю, когда нам вдруг начинает казаться, что мы знакомы с людьми, которых на самом деле раньше никогда не видели, и уже бывали в местах, где на самом деле никогда не были. �И, возможно, в такие моменты кому-то приходила в голову мысль, что эти ощущения - не что иное, как предупреждения, посланные нам из прошлого, а может быть, и ключ к познанию будущего.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики, Криминал, Триллеры
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Тони
Скотт
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актриса
Пола
Пэттон
- Актёр
Вэл
Килмер
- ДКАктёр
Джеймс
Кэвизел
- Актёр
Адам
Голдберг
- ЭХАктёр
Элден
Хенсон
- ЭААктриса
Эрика
Александр
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- РХАктёр
Рич
Хатчмэн
- МКАктёр
Мэтт
Крэйвен
- БМСценарист
Билл
Марсили
- ТРСценарист
Терри
Россио
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- ТЭПродюсер
Тед
Эллиот
- ДФПродюсер
Дон
Феррароне
- ИТАктёр дубляжа
Иннокентий
Тарабара
- НМАктриса дубляжа
Наталия
Мавроди
- ПБАктёр дубляжа
Петр
Баранчеев
- ИПАктёр дубляжа
Игорь
Петрусенко
- Актёр дубляжа
Борис
Тенин
- ДБХудожник
Дрю
Боутон
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- ДХМонтажёр
Джейсон
Хелльманн
- ПКОператор
Пол
Кэмерон
- ДЛКомпозитор
Джаред
Ли Госселин
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс