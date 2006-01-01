Дежавю (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал эффект дежа вю, когда нам вдруг начинает казаться, что мы знакомы с людьми, которых на самом деле раньше никогда не видели, и уже бывали в местах, где на самом деле никогда не были. �И, возможно, в такие моменты кому-то приходила в голову мысль, что эти ощущения - не что иное, как предупреждения, посланные нам из прошлого, а может быть, и ключ к познанию будущего.



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