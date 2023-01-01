Биография

Игорь Петрусенко – киноактер и мастер дубляжа. Известен зрителям своими работами в популярных сериалах «Склифосовский» и «Виражи судьбы». Будущий актер родился в Киеве (Украина) в 1979 году. В своем родном городе Петрусенко окончил известное эстрадно-цирковое училище. Затем он поступил в театральное училище им. Щепкина (актерский факультет, курс Д. Кознова). Что интересно, детской мечтой Петрусенко были съемки в киножурнале «Ералаш». Спустя годы он ее осуществил и сыграл в нескольких выпусках знаменитого киноальманаха Бориса Грачевского. До начала непростой политической обстановки актер много снимался в России и Украине. Известные фильмы Игоря Петрусенко: «1942», «Кукла», «Противостояние», «Виражи судьбы», «Спецы», «Час Волкова» и многие другие. В 2016 году актер исполнил одну из главных ролей в сериале «Команда». Также артист участвует в озвучивании иностранных фильмов. О личной жизни Петрусенко известно мало, он не любит откровенничать в своих интервью. Сейчас актер продолжает активно работать, снимается в кино и ждет интересных предложений от режиссеров и продюсеров. Последние несколько лет Игорь Петрусенко живет и снимается в Украине.