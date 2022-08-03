Девять
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Девять (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.02009, Nine
Мюзикл, Драма113 мин18+

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О фильме

Красть поцелуи, быть итальянцем, брать жизнь горстями — вот кредо Гвидо Контини, известного режиссера. Всю жизнь его окружают шикарные женщины — жена, любовницы, муза, агент. Он востребован. Он идет к цели по трупам. Но почему же он не может завершить съемки своего нового фильма? Он ищет разгадку там, где ему всего привычнее — в постели у женщин, но душа его опустошается все больше и больше.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Мюзикл, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девять»