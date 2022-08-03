Красть поцелуи, быть итальянцем, брать жизнь горстями — вот кредо Гвидо Контини, известного режиссера. Всю жизнь его окружают шикарные женщины — жена, любовницы, муза, агент. Он востребован. Он идет к цели по трупам. Но почему же он не может завершить съемки своего нового фильма? Он ищет разгадку там, где ему всего привычнее — в постели у женщин, но душа его опустошается все больше и больше.

