Девять (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.02009, Nine
Мюзикл, Драма113 мин18+
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О фильме
Красть поцелуи, быть итальянцем, брать жизнь горстями — вот кредо Гвидо Контини, известного режиссера. Всю жизнь его окружают шикарные женщины — жена, любовницы, муза, агент. Он востребован. Он идет к цели по трупам. Но почему же он не может завершить съемки своего нового фильма? Он ищет разгадку там, где ему всего привычнее — в постели у женщин, но душа его опустошается все больше и больше.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрМюзикл, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Роб
Маршалл
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэй-Льюис
- Актриса
Николь
Кидман
- Актриса
Марион
Котийяр
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Актриса
Кейт
Хадсон
- Актриса
Софи
Лорен
- Актриса
Джуди
Денч
- ФАктриса
Ферги
- СДАктёр
Сандро
Дори
- РТАктёр
Рикки
Тоньяцци
- МТСценарист
Майкл
Толкин
- Сценарист
Энтони
Мингелла
- АЛСценарист
Артур
Л. Копит
- МЙСценарист
Мори
Йестон
- ДДПродюсер
Джон
ДеЛюка
- Продюсер
Роб
Маршалл
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- ХВПродюсер
Харви
Вайнштейн
- ФХХудожник
Фил
Харви
- СЛХудожник
Саймон
Ламонт
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- ГСХудожник
Гордон
Сим
- КСМонтажёр
Клэр
Симпсон
- ДБОператор
Дион
Биби
- АГКомпозитор
Андреа
Гуэрра