Девушка с татуировкой дракона HD
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Девушка с татуировкой дракона HD

Девушка с татуировкой дракона HD (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, The Girl with the Dragon Tattoo HD
Детективы, Триллеры18+

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Сюжет

Промышленный магнат Вангер поручает хакерше Лисбет Саландер собрать досье на опального редактора Блумквиста и, убедившись в порядочности журналиста, нанимает его расследовать исчезновение своей племянницы. Так судьба сводит Блумквиста и Саландер.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка с татуировкой дракона HD»

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