Девушка моего лучшего друга
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Девушка моего лучшего друга

Девушка моего лучшего друга (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.52008, My Best Friend's Girl
Мелодрамы96 мин18+

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Сюжет

Тэнк — симпатичный, веселый парень, правда, работа у него немного странная. Молодой человек предлагает свои услуги в качестве «подставного» ухажeра, устраивающего девушкам на свиданиях сущий кошмар, заставляя тем самым их вернуться к брошенным приятелям.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка моего лучшего друга»

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