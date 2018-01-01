Wink
Детородные
Актёры и съёмочная группа фильма «Детородные»

Режиссёры

Джей Чандрашекхар

Jay Chandrasekhar
Режиссёр

Актёры

Пол Шнайдер

Paul Schneider
АктёрTommy Macklin
Оливия Манн

Olivia Munn
АктрисаAudrey Macklin
Кевин Хеффернан

Kevin Heffernan
АктёрWade
Джей Чандрашекхар

Jay Chandrasekhar
АктёрRon Jon
Вуд Харрис

Wood Harris
АктёрDarrell
Нат Факсон

Nat Faxon
АктёрZig-Zag
Аиша Тайлер

Aisha Tyler
АктрисаKaren
Хэйз МакАртур

Hayes MacArthur
АктёрLeslie Jenkins
Хелена Мэттссон

Helena Mattsson
АктрисаTanya
Коллетт Вульф

Collette Wolfe
АктрисаAllison

Сценаристы

Питер Голк

Peter Gaulke
Сценарист
Джерри Суоллоу

Gerry Swallow
Сценарист

Продюсеры

Джейсон Блум

Jason Blum
Продюсер
Джей Чандрашекхар

Jay Chandrasekhar
Продюсер
Брайан Кэвэна-Джонс

Brian Kavanaugh-Jones
Продюсер
Аарон Бехл

Aaron Behl
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа
Вадим Медведев

Актёр дубляжа

Операторы

Фрэнк Дж. ДеМарко

Frank G. DeMarco
Оператор

Композиторы

Эд Ширмёр

Edward Shearmur
Композитор