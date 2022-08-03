Детородные (фильм, 2012) смотреть онлайн

Томми и Одри уже несколько лет в браке, а детишек все нет. Врачи признают сперму Томми не годной для оплодотворения. Но так было не всегда, три года назад он обращался в банк спермы, чтобы заработать чуть денег на покупку обручального кольца для Одри. При помощи своих безбашенных друзей Томми разыскивает последний образец своей «работающей» спермы и решает выкрасть его из медицинского учреждения.

