Детородные (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.62012, The Babymakers
Комедия91 мин18+
О фильме
Томми и Одри уже несколько лет в браке, а детишек все нет. Врачи признают сперму Томми не годной для оплодотворения. Но так было не всегда, три года назад он обращался в банк спермы, чтобы заработать чуть денег на покупку обручального кольца для Одри. При помощи своих безбашенных друзей Томми разыскивает последний образец своей «работающей» спермы и решает выкрасть его из медицинского учреждения.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ДЧРежиссёр
Джей
Чандрашекхар
- Актёр
Пол
Шнайдер
- Актриса
Оливия
Манн
- КХАктёр
Кевин
Хеффернан
- ДЧАктёр
Джей
Чандрашекхар
- ВХАктёр
Вуд
Харрис
- Актёр
Нат
Факсон
- АТАктриса
Аиша
Тайлер
- ХМАктёр
Хэйз
МакАртур
- ХМАктриса
Хелена
Мэттссон
- КВАктриса
Коллетт
Вульф
- ПГСценарист
Питер
Голк
- ДССценарист
Джерри
Суоллоу
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ДЧПродюсер
Джей
Чандрашекхар
- Продюсер
Брайан
Кэвэна-Джонс
- АБПродюсер
Аарон
Бехл
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- ФДОператор
Фрэнк
Дж. ДеМарко
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр