День выборов 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Игорь Цаплин будет избираться на третий срок, а поможет ему в этом уже знакомая зрителю команда пиарщиков.



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