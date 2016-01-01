День выборов 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.82016, День выборов 2
Комедии104 мин18+
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Сюжет
Игорь Цаплин будет избираться на третий срок, а поможет ему в этом уже знакомая зрителю команда пиарщиков.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Александр
Баршак
- Актёр
Леонид
Барац
- Актёр
Александр
Демидов
- Актёр
Камиль
Ларин
- Актёр
Ростислав
Хаит
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Максим
Виторган
- Актёр
Василий
Уткин
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актёр
Алексей
Кортнев
- Сценарист
Леонид
Барац
- СПСценарист
Сергей
Петрейков
- Сценарист
Ростислав
Хаит
- Продюсер
Леонид
Барац
- СППродюсер
Сергей
Петрейков
- Продюсер
Ростислав
Хаит
- АСПродюсер
Анна
Собиневская
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- АСХудожница
Анна
Смехова
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- АЛМонтажёр
Анна
Лебедева