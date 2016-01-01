День выборов 2
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День выборов 2

День выборов 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.82016, День выборов 2
Комедии104 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Игорь Цаплин будет избираться на третий срок, а поможет ему в этом уже знакомая зрителю команда пиарщиков.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «День выборов 2»

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