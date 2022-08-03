День, когда Земля остановилась (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.82008, The Day the Earth Stood Still
Фантастика, Приключения99 мин18+
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О фильме
На Землю прибыл инопланетянин, который привез с собой гневное предупреждение - если не будут прекращены войны и разрушения, Земля будет уничтожена извне, поскольку представляет угрозу для остальной Вселенной!
СтранаСША
ЖанрФантастика, Приключения, Драма, Триллер
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Скотт
Дерриксон
- Актёр
Киану
Ривз
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- Актриса
Кэти
Бейтс
- Актёр
Джейден
Смит
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- Актёр
Джон
Хэмм
- Актёр
Кайл
Чендлер
- РНАктёр
Роберт
Неппер
- ДХАктёр
Джеймс
Хун
- ДРАктёр
Джон
Ротмен
- ДССценарист
Дэвид
Скарпа
- ЭХСценарист
Эдмунд
Х. Норт
- ГГПродюсер
Грегори
Гудман
- Продюсер
Эрвин
Стофф
- МТПродюсер
Марвин
Таунс мл.
- АСАктёр дубляжа
Александр
Стёпин
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- МКАктриса дубляжа
Мария
Кузнецова
- ДГАктёр дубляжа
Денис
Горбатенко
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- ДМХудожник
Дон
Макколей
- ТМХудожница
Тиш
Монахэн
- УВМонтажёр
Уэйн
Варман
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс