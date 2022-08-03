День, когда Земля остановилась
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День, когда Земля остановилась

День, когда Земля остановилась (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.82008, The Day the Earth Stood Still
Фантастика, Приключения99 мин18+

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О фильме

На Землю прибыл инопланетянин, который привез с собой гневное предупреждение - если не будут прекращены войны и разрушения, Земля будет уничтожена извне, поскольку представляет угрозу для остальной Вселенной!

Страна
США
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «День, когда Земля остановилась»