Александр Стёпин

Биография

Александр Степин – актер театра, кино и дубляжа, родился 3 ноября 1974 года. Фильмография насчитывает более 90 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «Улицы разбитых фонарей», «Империя под ударом», «Убойная сила» и др. В 1996 году стал выпускником театрального вуза в Ярославле (курс С. Куценко). Участвовал в постановках Ярославского театра, затем служил в театрах северной столицы («Балтийский дом», театр комедии). Свою кинокарьеру начал в 1998 году. Дебютным фильмом Александра Степина стал многосерийный детектив «Улицы разбитых фонарей». Затем снялся в историческом сериале «Империя под ударом». В 2001 году участвовал в съемках многосерийного детектива «Убойная сила». В 2002 году его фильмография пополнилась сериалом «Тайны следствия». В 2004 году актер был задействован в нескольких проектах, среди которых детективный сериал «Ментовские войны», криминальная кинолента «Потерявшие солнце». В 2005 году одну из ролей Александр Степин исполнил в исторической драме «Фаворит». В 2006 году участвовал в съемках киноленты «Секретная служба Его Величества». Профессионально занимался закадровым озвучиванием иностранных фильмов.