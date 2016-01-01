Дэдпул (фильм, 2016) смотреть онлайн
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Сюжет
Комедийный боевик об остром на язык наемном убийце, поневоле ставшем супергероем. В главной роли Райан Рейнольдс.
Бывший спецназовец Уэйд Уилсон подрабатывает наемником и наслаждается спокойной жизнью вместе с любимой девушкой Ванессой. Все меняется, когда мужчина узнае�т, что болен раком. В надежде на исцеление он соглашается присоединиться к секретной военной программе, которая предполагает изменение его ДНК. В лаборатории Уэйд выясняет, что по окончании эксперимента он будет вынужден отправиться в рабство в качестве солдата-мутанта. Обретя сверхспособности, Уэйд не желает становиться марионеткой в руках государства и превращается в супергероя по имени Дэдпул. Он решает найти своих мучителей и жестоко отомстить им.
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Информация
СтранаСША, Канада
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Фантастика, Боевики, Приключения
Рейтинг
- ТМРежиссёр
Тим
Миллер
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актриса
Морена
Баккарин
- Актёр
Эд
Скрейн
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- ДКАктриса
Джина
Карано
- БХАктриса
Брианна
Хилдебранд
- СКАктёр
Стефан
Капичич
- ЛААктриса
Лесли
Аггамс
- ДРАктёр
Джед
Риз
- КСАктёр
Каран
Сони
- Сценарист
Ретт
Риз
- Сценарист
Пол
Верник
- Продюсер
Саймон
Кинберг
- Продюсер
Райан
Рейнольдс
- Продюсер
Лорен
Шулер Доннер
- ДДПродюсер
Джон
Дж. Келли
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- УЧАктриса дубляжа
Ульяна
Чеботарь
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- РГАктёр дубляжа
Руслан
Габидуллин
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЭСХудожник
Энгус
Стрэтай
- ДКМонтажёр
Джулиан
Кларк
- КСОператор
Кен
Сенг
- JXКомпозитор
Junkie
XL