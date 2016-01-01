Дэдпул (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Комедийный боевик об остром на язык наемном убийце, поневоле ставшем супергероем. В главной роли Райан Рейнольдс.



Бывший спецназовец Уэйд Уилсон подрабатывает наемником и наслаждается спокойной жизнью вместе с любимой девушкой Ванессой. Все меняется, когда мужчина узнае�т, что болен раком. В надежде на исцеление он соглашается присоединиться к секретной военной программе, которая предполагает изменение его ДНК. В лаборатории Уэйд выясняет, что по окончании эксперимента он будет вынужден отправиться в рабство в качестве солдата-мутанта. Обретя сверхспособности, Уэйд не желает становиться марионеткой в руках государства и превращается в супергероя по имени Дэдпул. Он решает найти своих мучителей и жестоко отомстить им.



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