Дед Мороз всегда звонит… трижды! (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Дед Мороз всегда звонит… трижды!
Комедия99 мин18+
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О фильме
Эта история произошла в обычной московской семье, на одной из улиц, в одном из домов… Началась она незадолго до Нового года — а вот закончилась уже по его наступлении. В семье наших героев, как, впрочем, и в любой другой семье перед праздником — новогодний переполох. Теща ссорится с главой семьи, ребенок задергал старших родственников вопросом: «А Дед Мороз придет?» А жена главного героя, между приготовлением салатов, украшением елки и накрыванием стола, пытается всех успокоить и примирить!
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Константин
Статский
- Актёр
Максим
Виторган
- Актриса
Татьяна
Васильева
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актёр
Михаил
Трухин
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- Актёр
Камиль
Ларин
- Актриса
Юлия
Ауг
- ИЦАктриса
Ирина
Цывина
- ВМАктёр
Валерий
Меладзе
- Актриса
Равшана
Куркова
- Сценарист
Константин
Статский
- АДПродюсер
Аркадий
Данилов
- ВЛПродюсер
Владимир
Лаптев
- РЛПродюсер
Роман
Лебедев
- МГХудожница
Мария
Гринь
- ААОператор
Артём
Анисимов
- АШКомпозитор
Андрей
Шепелев