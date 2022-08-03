Дед Мороз всегда звонит… трижды!
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Дед Мороз всегда звонит… трижды!

Дед Мороз всегда звонит… трижды! (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Дед Мороз всегда звонит… трижды!
Комедия99 мин18+

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О фильме

Эта история произошла в обычной московской семье, на одной из улиц, в одном из домов… Началась она незадолго до Нового года — а вот закончилась уже по его наступлении. В семье наших героев, как, впрочем, и в любой другой семье перед праздником — новогодний переполох. Теща ссорится с главой семьи, ребенок задергал старших родственников вопросом: «А Дед Мороз придет?» А жена главного героя, между приготовлением салатов, украшением елки и накрыванием стола, пытается всех успокоить и примирить!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дед Мороз всегда звонит… трижды!»