Чужой (фильм, 1979) смотреть онлайн

Оскароносный шедевр Ридли Скотта с Сигурни Уивер в главной роли о противостоянии человечества с инопланетной особью. XXII век.



Люди захватывают другие планеты и осваивают просторы далеких галактик. Возвращаясь на Землю из подобной экспедиции, корабль «Ностромо» перехватывает странный сигнал, исходящий с неизвестной поверхности. Астронавты снаряжают небольшую экспедицию, чтобы выяснить в чем дело. Ситуация резко выходит из-под контроля, когда один из пассажиров находит гигантские коконы с зародышами внутри. Внезапно одно существо нападает на человека, и он впадает в кому. Другие астронавты переносят его на корабль, и мужчина вскоре приходит в себя. Однако он начинает очень странно себя вести и убивать своих друзей.



Смогут ли пассажиры победить кровожадную инопланетную тварь и вернуться домой живыми, узнаете на Wink.



