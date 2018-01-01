Чужой (фильм, 1979) смотреть онлайн

Чужой
Оскароносный шедевр Ридли Скотта с Сигурни Уивер в главной роли о противостоянии человечества с инопланетной особью. XXII век.

Люди захватывают другие планеты и осваивают просторы далеких галактик. Возвращаясь на Землю из подобной экспедиции, корабль «Ностромо» перехватывает странный сигнал, исходящий с неизвестной поверхности. Астронавты снаряжают небольшую экспедицию, чтобы выяснить в чем дело. Ситуация резко выходит из-под контроля, когда один из пассажиров находит гигантские коконы с зародышами внутри. Внезапно одно существо нападает на человека, и он впадает в кому. Другие астронавты переносят его на корабль, и мужчина вскоре приходит в себя. Однако он начинает очень странно себя вести и убивать своих друзей.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

