Чужой (фильм, 1979) смотреть онлайн
О фильме
Оскароносный шедевр Ридли Скотта с Сигурни Уивер в главной роли о противостоянии человечества с инопланетной особью. XXII век.
Люди захватывают другие планеты и осваивают просторы далеких галактик. Возвращаясь на Землю из подобной экспедиции, корабль «Ностромо» перехватывает странный сигнал, исходящий с неизвестной поверхности. Астронавты снаряжают небольшую экспедицию, чтобы выяснить в чем дело. Ситуация резко выходит из-под контроля, когда один из пассажиров находит гигантские коконы с зародышами внутри. Внезапно одно существо нападает на человека, и он впадает в кому. Другие астронавты переносят его на корабль, и мужчина вскоре приходит в себя. Однако он начинает очень странно себя вести и убивать своих друзей.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Триллер
КачествоSD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актриса
Сигурни
Уивер
- ТСАктёр
Том
Скеррит
- ИХАктёр
Иэн
Холм
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Гарри
Дин Стэнтон
- ВКАктриса
Вероника
Картрайт
- Актёр
Яфет
Котто
- ББАктёр
Боладжи
Бадеджо
- ХХАктриса
Хелен
Хортон
- ЭПАктёр
Эдди
Пауэлл
- ДОСценарист
Дэн
О’Бэннон
- РШСценарист
Рональд
Шусетт
- ГКПродюсер
Гордон
Кэрролл
- ДГПродюсер
Дэвид
Гайлер
- УХПродюсер
Уолтер
Хилл
- АППродюсер
Айвор
Пауэлл
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Симанов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- Художник
Роджер
Кристиан
- АЛХудожник
Айвор
Лесли Дилли
- ДМХудожник
Джон
Молло
- ЙУХудожник
Йен
Уитэйкер
- ДКМонтажёр
Дэвид
Краузер
- ТРМонтажёр
Терри
Роулингс
- ДВОператор
Дерек
Ванлинт
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит