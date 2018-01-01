Wink
Чужой 3
Актёры и съёмочная группа фильма «Чужой 3»

Режиссёры

Дэвид Финчер

Дэвид Финчер

David Fincher
Режиссёр

Актёры

Сигурни Уивер

Сигурни Уивер

Sigourney Weaver
АктрисаEllen Ripley
Чарльз С. Даттон

Чарльз С. Даттон

Charles S. Dutton
АктёрLeonard Dillon
Чарльз Дэнс

Чарльз Дэнс

Charles Dance
АктёрDr. Jonathan Clemens
Пол МакГанн

Пол МакГанн

Paul McGann
АктёрWalter Golic
Брайан Гловер

Брайан Гловер

Brian Glover
АктёрHarold Andrews
Ральф Браун

Ральф Браун

Ralph Brown
АктёрFrancis Aaron
Дэниэл Уэбб

Дэниэл Уэбб

Danny Webb
АктёрRobert Morse
Кристофер Джон Филдс

Кристофер Джон Филдс

Christopher John Fields
АктёрDaniel Rains
Холт Маккэллани

Холт Маккэллани

Holt McCallany
АктёрJunior
Лэнс Хенриксен

Лэнс Хенриксен

Lance Henriksen
АктёрBishop II

Сценаристы

Дэвид Гайлер

Дэвид Гайлер

David Giler
Сценарист
Уолтер Хилл

Уолтер Хилл

Walter Hill
Сценарист
Ларри Фергусон

Ларри Фергусон

Larry Ferguson
Сценарист
Дэн О’Бэннон

Дэн О’Бэннон

Dan O'Bannon
Сценарист

Продюсеры

Гордон Кэрролл

Гордон Кэрролл

Gordon Carroll
Продюсер
Дэвид Гайлер

Дэвид Гайлер

David Giler
Продюсер
Уолтер Хилл

Уолтер Хилл

Walter Hill
Продюсер
Эзра Свердлоу

Эзра Свердлоу

Ezra Swerdlow
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Зубкова

Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Денис Беспалый

Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Валерий Сторожик

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Андрей Бархударов

Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Олег Куценко

Олег Куценко

Актёр дубляжа

Художники

Дэвид Перри

Дэвид Перри

David Perry
Художник
Боб Рингвуд

Боб Рингвуд

Bob Ringwood
Художник

Монтажёры

Дэвид Краузер

Дэвид Краузер

David Crowther
Монтажёр
Терри Роулингс

Терри Роулингс

Terry Rawlings
Монтажёр

Операторы

Алекс Томсон

Алекс Томсон

Alex Thomson
Оператор

Композиторы

Эллиот Голденталь

Эллиот Голденталь

Elliot Goldenthal
Композитор