Актёры и съёмочная группа фильма «Чудо-женщина 3D»

Режиссёры

Пэтти Дженкинс

Patty Jenkins
Режиссёр

Актёры

Галь Гадот

Gal Gadot
АктрисаWonder Woman
Крис Пайн

Chris Pine
АктёрSteve Trevor
Конни Нильсен

Connie Nielsen
АктрисаHippolyta
Робин Райт

Robin Wright
АктрисаAntiope
Дэнни Хьюстон

Danny Huston
АктёрLudendorff
Дэвид Тьюлис

David Thewlis
АктёрSir Patrick
Саид Тагмауи

Saïd Taghmaoui
АктёрSameer
Юэн Бремнер

Ewen Bremner
АктёрCharlie
Юджин «Храбрый камень»

Eugene Brave Rock
АктёрThe Chief
Люси Дэвис

Lucy Davis
АктрисаEtta

Сценаристы

Аллан Хейнберг

Allan Heinberg
Сценарист
Зак Снайдер

Zack Snyder
Сценарист

Продюсеры

Джон Берг

Jon Berg
Продюсер
Уэсли Коллер

Wesley Coller
Продюсер
Томми Гормли

Tommy Gormley
Продюсер
Джефф Джонс

Geoff Johns
Продюсер

Актёры дубляжа

Мария Фортунатова

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Нина Тобилевич

Актриса дубляжа
Ольга Плетнёва

Актриса дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа

Художники

Фил Харви

Phil Harvey
Художник
Стюарт Кернс

Stuart Kearns
Художник
Питер Расселл

Peter Russell
Художник
Линди Хемминг

Lindy Hemming
Художница
Анна Линч-Робинсон

Anna Lynch-Robinson
Художница

Монтажёры

Мартин Уолш

Martin Walsh
Монтажёр

Композиторы

Руперт Грегсон-Уильямс

Rupert Gregson-Williams
Композитор