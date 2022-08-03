Чудо-женщина 3D (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Wonder Woman
Фантастика, Боевик135 мин18+
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О фильме
Принцесса амазонок Диана всю свою жизнь жила на изолированном от мира острове. С детства ее готовили стать несокрушимой воительницей, но от нее скрывали правду о том, кем она является на самом деле, и о могучей силе, которая кроется внутри нее...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ПДРежиссёр
Пэтти
Дженкинс
- ГГАктриса
Галь
Гадот
- Актёр
Крис
Пайн
- Актриса
Конни
Нильсен
- Актриса
Робин
Райт
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- СТАктёр
Саид
Тагмауи
- Актёр
Юэн
Бремнер
- Ю«Актёр
Юджин
«Храбрый камень»
- ЛДАктриса
Люси
Дэвис
- АХСценарист
Аллан
Хейнберг
- Сценарист
Зак
Снайдер
- Продюсер
Джон
Берг
- УКПродюсер
Уэсли
Коллер
- ТГПродюсер
Томми
Гормли
- Продюсер
Джефф
Джонс
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ФХХудожник
Фил
Харви
- СКХудожник
Стюарт
Кернс
- ПРХудожник
Питер
Расселл
- ЛХХудожница
Линди
Хемминг
- АЛХудожница
Анна
Линч-Робинсон
- МУМонтажёр
Мартин
Уолш
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс