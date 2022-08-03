Чудо-женщина 3D
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Чудо-женщина 3D

Чудо-женщина 3D (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Wonder Woman
Фантастика, Боевик135 мин18+

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О фильме

Принцесса амазонок Диана всю свою жизнь жила на изолированном от мира острове. С детства ее готовили стать несокрушимой воительницей, но от нее скрывали правду о том, кем она является на самом деле, и о могучей силе, которая кроется внутри нее...

Страна
Китай, США
Жанр
Военный, Фантастика, Боевик, Фэнтези
Качество
SD
Время
135 мин / 02:15

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чудо-женщина 3D»