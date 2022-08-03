Что скрывает ложь (фильм, 2000) смотреть онлайн

Жена профессора видит призрак девушки, который грозит разрушить их семейное счастье. Триллер Роберта Земекиса с Мишель Пфайффер и Харрисоном Фордом.



После ужасной аварии Клэр Спенсер расстается с успешной карьерой музыканта, а единственная дочь уезжает на учебу в колледж. С каждым днем состояние женщины становится все тревожнее. Однажды она слышит загадочные звуки и видит в доме призрак молодой девушки. Ее муж Норман, ученый и преподаватель в университете, беспокоится за жену и отправляет ее на прием к психотерапевту. Во время терапии доктор советует Клэр наладить контакт с призраком, чтобы разобраться, что на самом деле происходит. Женщина начинает собственное расследование и вскоре раскрывает страшную правду, которая перевернет ее жизнь с ног на голову.



Какие тайны хранит дом Спенсеров, узнаете в драматическом триллере «Что скрывает ложь».


