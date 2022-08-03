Что скрывает ложь (фильм, 2000) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Жена профессора видит призрак девушки, который грозит разрушить их семейное счастье. Триллер Роберта Земекиса с Мишель Пфайффер и Харрисоном Фордом.
После ужасной аварии Клэр Спенсер расстается с успешной карьерой музыканта, а единственная дочь уезжает на учебу в колледж. С каждым днем состояние женщины становится все тревожнее. Однажды она слышит загадочные звуки и видит в доме призрак молодой девушки. Ее муж Норман, ученый и преподаватель в университете, беспокоится за жену и отправляет ее на прием к психотерапевту. Во время терапии доктор советует Клэр наладить контакт с призраком, чтобы разобраться, что на самом деле происходит. Женщина начинает собственное расследование и вскоре раскрывает страшную правду, которая перевернет ее жизнь с ног на голову.
Какие тайны хранит дом Спенсеров, узнаете в драматическом триллере «Что скрывает ложь». Фильм смотреть онлайн 2000 года можно уже сейчас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Земекис
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актёр
Харрисон
Форд
- ДСАктриса
Дайана
Скаруид
- Актриса
Венди
Крюсон
- Актёр
Джеймс
Римар
- МОАктриса
Миранда
Отто
- ДМАктёр
Джо
Мортон
- Актриса
Эмбер
Валлетта
- КТАктриса
Кэтрин
Таун
- ВБАктриса
Виктория
Бидвелл
- КГСценарист
Кларк
Грегг
- СКСценарист
Сара
Кернокан
- ДБПродюсер
Джоан
Брэдшоу
- Продюсер
Марк
Джонсон
- Продюсер
Черилэнн
Мартин
- ЛЛАктриса дубляжа
Лариса
Луппиан
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Мазуркевич
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ТФХудожник
Тони
Фаннинг
- СДХудожница
Сьюзи
ДеСанто
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- АШМонтажёр
Артур
Шмидт
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри