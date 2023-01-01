Четыре комнаты (фильм, 1995) смотреть онлайн
8.41995, Four Rooms
Комедии93 мин18+
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Сюжет
Озорная комедия состоит из четырех новелл (каждый режиссeр сделал по одной), связанных одним героем — коридорным Тедом, вышедшим на работу накануне Нового года. Он попадает на шабаш ведьм, чуть не погибает от руки ревнивого мужа, еле уносит ноги от шаловливых детишек гангстера, принимает участие в странном пари эксцентричных господ. Но, несмотря на все сомнительные приключения, коридорный сохраняет невозмутимость в любых, самых невероятных ситуациях.
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Эллисон
Андерс
- Режиссёр
Александр
Рокуэлл
- Режиссёр
Роберт
Родригес
- Режиссёр
Квентин
Тарантино
- Актёр
Тим
Рот
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актриса
Дженнифер
Билз
- ПКАктёр
Пол
Кальдерон
- СДАктриса
Сэмми
Дэвис
- Актриса
Валерия
Голино
- Актриса
Мадонна
- Актёр
Дэвид
Провал
- АСАктриса
Айони
Скай
- Актриса
Лили
Тейлор
- Сценарист
Эллисон
Андерс
- Сценарист
Александр
Рокуэлл
- Сценарист
Роберт
Родригес
- Сценарист
Квентин
Тарантино
- Продюсер
Лоуренс
Бендер
- ПХПродюсер
Пол
Хеллерман
- Продюсер
Александр
Рокуэлл
- МБХудожник
Мэйн
Берк
- СЛХудожница
Сьюзэн
Л. Бертрам
- МКХудожница
Мэри
Клер Хэннан
- СЭХудожница
Сара
Эндрюс
- ЕММонтажёр
Елена
Маганини
- СММонтажёр
Салли
Менке
- Монтажёр
Роберт
Родригес
- Оператор
Родриго
Гарсиа
- ГНОператор
Гильермо
Наварро
- ФПОператор
Фил
Пармет
- АСОператор
Анджей
Секула
- КЭКом�позитор
Комбустибл
Эдисон