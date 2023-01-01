Четыре комнаты
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Четыре комнаты

Четыре комнаты (фильм, 1995) смотреть онлайн

8.41995, Four Rooms
Комедии93 мин18+

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Сюжет

Озорная комедия состоит из четырех новелл (каждый режиссeр сделал по одной), связанных одним героем — коридорным Тедом, вышедшим на работу накануне Нового года. Он попадает на шабаш ведьм, чуть не погибает от руки ревнивого мужа, еле уносит ноги от шаловливых детишек гангстера, принимает участие в странном пари эксцентричных господ. Но, несмотря на все сомнительные приключения, коридорный сохраняет невозмутимость в любых, самых невероятных ситуациях.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Четыре комнаты»

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