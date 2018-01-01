Черный пес (фильм, 2018) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Найти предателя и отомстить: сериал об опасной работе спецназа, борьбе с терроризмом и о человеческих судьбах.
Майор Андрей Рубцов со своим отрядом отправляется на задание в Сирию. Спецназовцам поручено захватить главаря террористической группировки и крупного торговца оружием Грэга Бриннера, между которыми должна произойти сделка. Все идет по плану, но затем в результате предательства со стороны кого-то из своих операция срывается. Весь отряд Рубцова погибает, а оружейный магнат Бриннер исчезает бесследно. Выживший майор возвращается в Россию, но ничего не помнит. Тут в его жизни появляется Ольга, сотрудница группы по борьбе с терроризмом. Вместе они обязаны вернуть Андрею память и найти сбежавшего преступника. Сможет ли майор Рубцов простить себя и принять помощь ради достижения общей цели?
Смотреть сериал «Черный пес» в хорошем качестве можно на платформе Wink.
Черный пес смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АФРежиссёр
Александр
Франскевич-Лайе
- ВЯРежиссёр
Владимир
Янковский
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- Актёр
Павел
Харланчук
- Актриса
Карина
Разумовская
- Актёр
Павел
Делонг
- АААктёр
Александр
Аверков
- Актриса
Виктория
Маслова
- АФАктёр
Александр
Франскевич-Лайе
- Актёр
Анатолий
Кот
- ТРАктриса
Татьяна
Ружавская
- НЧСценарист
Николай
Чергинец
- АКСценарист
Андрей
Карелин
- ГШПродюсер
Глеб
Шпригов
- МКОператор
Максим
Куровский
- ОЛКомпозитор
Олег
Ладов
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов