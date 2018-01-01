Черный пес (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Найти предателя и отомстить: сериал об опасной работе спецназа, борьбе с терроризмом и о человеческих судьбах.



Майор Андрей Рубцов со своим отрядом отправляется на задание в Сирию. Спецназовцам поручено захватить главаря террористической группировки и крупного торговца оружием Грэга Бриннера, между которыми должна произойти сделка. Все идет по плану, но затем в результате предательства со стороны кого-то из своих операция срывается. Весь отряд Рубцова погибает, а оружейный магнат Бриннер исчезает бесследно. Выживший майор возвращается в Россию, но ничего не помнит. Тут в его жизни появляется Ольга, сотрудница группы по борьбе с терроризмом. Вместе они обязаны вернуть Андрею память и найти сбежавшего преступника. Сможет ли майор Рубцов простить себя и принять помощь ради достижения общей цели?



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