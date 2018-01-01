Черная Пантера
Wink
Фильмы
Черная Пантера
9.22018, Black Panther
Фантастика, Приключения193 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Черная Пантера (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Фантастический блокбастер «Черная Пантера» 2018 года от Marvel, снятый режиссером «Крида» Райаном Куглером, стал первой супергеройской кинокартиной, номинированной на «Оскар.

После смерти отца Т’Чалла готовится к тому, чтобы стать новым королем уединенной и технологически развитой Ваканды. Но его титул оказывается под угрозой из-за появления давнего врага Киллмонгера, который подвергает опасности как саму Ваканду, так и весь мир. Объединившись с группой союзников, включая младшую сестру и агента ЦРУ, Т’Чалла встает на супергеройский путь. Используя силу Черной Пантеры, главному герою предстоит победить врагов королевства, защитить безопасность вакандцев и сохранить их образ жизни.

Фильм «Черная пантера» предлагает любопытный взгляд на африканскую культуру через историю выдающегося героя из комиксов, украшенную концептуальными спецэффектами.

Черная Пантера смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
193 мин / 03:13

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черная Пантера»