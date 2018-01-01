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Черная Пантера (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Фантастический блокбастер «Черная Пантера» 2018 года от Marvel, снятый режиссером «Крида» Райаном Куглером, стал первой супергеройской кинокартиной, номинированной на «Оскар.
После смерти отца Т’Чалла готовится к тому, чтобы стать новым королем уединенной и технологически развитой Ваканды. Но его титул оказывается под угрозой из-за появления давнего врага Киллмонгера, который подвергает опасности как саму Ваканду, так и весь мир. Объединившись с группой союзников, включая младшую сестру и агента ЦРУ, Т’Чалла встает на супергеройский путь. Используя силу Черной Пантеры, главному герою предстоит победить врагов королевства, защитить безопасность вакандцев и сохранить их образ жизни.
Фильм «Черная пантера» предлагает любопытный взгляд на африканскую культуру через историю выдающегося героя из комиксов, украшенную концептуальными спецэффектами.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время193 мин / 03:13
Рейтинг
- РКРежиссёр
Райан
Куглер
- Актёр
Чедвик
Боузман
- МБАктёр
Майкл
Б. Джордан
- ЛНАктриса
Лупита
Нионго
- Актриса
Данай
Гурира
- Актёр
Мартин
Фриман
- Актёр
Дэниэл
Калуя
- ЛРАктриса
Летиша
Райт
- УДАктёр
Уинстон
Дьюк
- Актёр
Стерлинг
К. Браун
- Актриса
Анджела
Бассетт
- РКСценарист
Райан
Куглер
- ДРСценарист
Джо
Роберт Коул
- Сценарист
Стэн
Ли
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- ДЧПродюсер
Джеффри
Чернов
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Продюсер
Кевин
Файги
- ССАктёр дубляжа
Спартак
Сумченко
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- НКАктриса дубляжа
Наталья
Корецкая
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- ДТХудожник
Джейсон
Т. Кларк
- АХХудожник
Алан
Хук
- ДСХудожник
Доменик
Сильвестри
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- ДХХудожник
Джей
Харт
- МПМонтажёр
Майкл
П. Шовер
- РМОператор
Рэйчел
Моррисон
- ЛГКомпозитор
Людвиг
Горанссон