Черная Пантера (фильм, 2018) смотреть онлайн

Фантастический блокбастер «Черная Пантера» 2018 года от Marvel, снятый режиссером «Крида» Райаном Куглером, стал первой супергеройской кинокартиной, номинированной на «Оскар.



После смерти отца Т’Чалла готовится к тому, чтобы стать новым королем уединенной и технологически развитой Ваканды. Но его титул оказывается под угрозой из-за появления давнего врага Киллмонгера, который подвергает опасности как саму Ваканду, так и весь мир. Объединившись с группой союзников, включая младшую сестру и агента ЦРУ, Т’Чалла встает на супергеройский путь. Используя силу Черной Пантеры, главному герою предстоит победить врагов королевства, защитить безопасность вакандцев и сохранить их образ жизни.



Фильм «Черная пантера» предлагает любопытный взгляд на африканскую культуру через историю выдающегося героя из комиксов, украшенную концептуальными спецэффектами.



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