Wink
Фильмы
Черная Пантера 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Черная Пантера 3D»

Актёры и съёмочная группа фильма «Черная Пантера 3D»

Режиссёры

Райан Куглер

Райан Куглер

Ryan Coogler
Режиссёр

Актёры

Чедвик Боузман

Чедвик Боузман

Chadwick Boseman
АктёрT'Challa / Black Panther
Майкл Б. Джордан

Майкл Б. Джордан

Michael B. Jordan
АктёрErik Killmonger
Лупита Нионго

Лупита Нионго

Lupita Nyong'o
АктрисаNakia
Данай Гурира

Данай Гурира

Danai Gurira
АктрисаOkoye
Мартин Фриман

Мартин Фриман

Martin Freeman
АктёрEverett K. Ross
Дэниэл Калуя

Дэниэл Калуя

Daniel Kaluuya
АктёрW'Kabi
Летиша Райт

Летиша Райт

Letitia Wright
АктрисаShuri
Уинстон Дьюк

Уинстон Дьюк

Winston Duke
АктёрM'Baku
Стерлинг К. Браун

Стерлинг К. Браун

Sterling K. Brown
АктёрN'Jobu
Анджела Бассетт

Анджела Бассетт

Angela Bassett
АктрисаRamonda

Сценаристы

Райан Куглер

Райан Куглер

Ryan Coogler
Сценарист
Джо Роберт Коул

Джо Роберт Коул

Joe Robert Cole
Сценарист
Стэн Ли

Стэн Ли

Stan Lee
Сценарист
Джек Кёрби

Джек Кёрби

Jack Kirby
Сценарист

Продюсеры

Виктория Алонсо

Виктория Алонсо

Victoria Alonso
Продюсер
Джеффри Чернов

Джеффри Чернов

Jeffrey Chernov
Продюсер
Луис Д’Эспозито

Луис Д’Эспозито

Louis D'Esposito
Продюсер
Кевин Файги

Кевин Файги

Kevin Feige
Продюсер

Актёры дубляжа

Спартак Сумченко

Спартак Сумченко

Актёр дубляжа
Андрей Вальц

Андрей Вальц

Актёр дубляжа
Варвара Чабан

Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Наталья Корецкая

Наталья Корецкая

Актриса дубляжа
Василий Зотов

Василий Зотов

Актёр дубляжа

Художники

Джейсон Т. Кларк

Джейсон Т. Кларк

Jason T. Clark
Художник
Алан Хук

Алан Хук

Alan Hook
Художник
Доменик Сильвестри

Доменик Сильвестри

Domenic Silvestri
Художник
Рут Е. Картер

Рут Е. Картер

Ruth E. Carter
Художница
Джей Харт

Джей Харт

Jay Hart
Художник

Монтажёры

Майкл П. Шовер

Майкл П. Шовер

Michael P. Shawver
Монтажёр

Операторы

Рэйчел Моррисон

Рэйчел Моррисон

Rachel Morrison
Оператор

Композиторы

Людвиг Горанссон

Людвиг Горанссон

Ludwig Göransson
Композитор