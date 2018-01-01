WinkФильмыЧерная Пантера 3DАктёры и съёмочная группа фильма «Черная Пантера 3D»
Актёры и съёмочная группа фильма «Черная Пантера 3D»
Режиссёры
Актёры
АктёрT'Challa / Black Panther
Чедвик БоузманChadwick Boseman
АктёрErik Killmonger
Майкл Б. ДжорданMichael B. Jordan
АктрисаNakia
Лупита НионгоLupita Nyong'o
АктрисаOkoye
Данай ГурираDanai Gurira
АктёрEverett K. Ross
Мартин ФриманMartin Freeman
АктёрW'Kabi
Дэниэл КалуяDaniel Kaluuya
АктрисаShuri
Летиша РайтLetitia Wright
АктёрM'Baku
Уинстон ДьюкWinston Duke
АктёрN'Jobu
Стерлинг К. БраунSterling K. Brown
АктрисаRamonda