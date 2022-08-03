Черная Пантера 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Black Panther
Фантастика, Боевик129 мин18+
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О фильме
Главный ресурс закрытого африканского государства Ваканда – редкий металл вибраниум, тщательно оберегаемый властями. Когда на страну нападает захватчик, мечтающий раскрыть тайну вибраниума, принц Т’Чалла держит оборону как настоящий супергерой.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время129 мин / 02:09
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- РКРежиссёр
Райан
Куглер
- Актёр
Чедвик
Боузман
- МБАктёр
Майкл
Б. Джордан
- ЛНАктриса
Лупита
Нионго
- Актриса
Данай
Гурира
- Актёр
Мартин
Фриман
- Актёр
Дэниэл
Калуя
- ЛРАктриса
Летиша
Райт
- УДАктёр
Уинстон
Дьюк
- Актёр
Стерлинг
К. Браун
- Актриса
Анджела
Бассетт
- РКСценарист
Райан
Куглер
- ДРСценарист
Джо
Роберт Коул
- Сценарист
Стэн
Ли
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- ДЧПродюсер
Джеффри
Чернов
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Продюсер
Кевин
Файги
- ССАктёр дубляжа
Спартак
Сумченко
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- НКАктриса дубляжа
Наталья
Корецкая
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- ДТХудожник
Джейсон
Т. Кларк
- АХХудожник
Алан
Хук
- ДСХудожник
Доменик
Сильвестри
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- ДХХудожник
Джей
Харт
- МПМонтажёр
Майкл
П. Шовер
- РМОператор
Рэйчел
Моррисон
- ЛГКомпозитор
Людвиг
Горанссон