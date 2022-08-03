Wink
Фильмы
Черная Пантера 3D

Черная Пантера 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Black Panther
Фантастика, Боевик129 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Главный ресурс закрытого африканского государства Ваканда – редкий металл вибраниум, тщательно оберегаемый властями. Когда на страну нападает захватчик, мечтающий раскрыть тайну вибраниума, принц Т’Чалла держит оборону как настоящий супергерой.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черная Пантера 3D»