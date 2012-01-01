Человек с железными кулаками (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм расскажет историю чернокожего кузнеца, живущего в древнем феодальном Китае. Он умеет делать оружие и снабжает им всех, у кого есть чем заплатить. Китай того времени — жестокое место, поэтому оружие помогает жителям близлежащей деревни защитить свои дома и семьи от других кланов…



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