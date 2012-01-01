Человек с железными кулаками (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.42012, The Man with the Iron Fists
Боевики91 мин18+
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Сюжет
Фильм расскажет историю чернокожего кузнеца, живущего в древнем феодальном Китае. Он умеет делать оружие и снабжает им всех, у кого есть чем заплатить. Китай того времени — жестокое место, поэтому оружие помогает жителям близлежащей деревни защитить свои дома и семьи от других кланов…
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актриса
Люси
Лью
- Актёр
Байрон
Манн
- Актриса
Джейми
Чон
- Актёр
Рик
Юн
- Актёр
Дэйв
Батиста
- КЛАктёр
Кунг
Ле
- ГЛАктёр
Гордон
Лю
- ЧКАктёр
Чэнь
Куаньтай
- Сценарист
Элай
Рот
- Продюсер
Марк
Абрахам
- ЭНПродюсер
Эрик
Ньюман
- Продюсер
Элай
Рот
- ТАПродюсер
Томас
А. Блисс
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ТЧХудожник
Томас
Чун
- ДДМонтажёр
Джо
Д’Аугустине
- ЧЧОператор
Чань
Чиин
- ХДКомпозитор
Ховард
Дроссин