Человек с железными кулаками
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Человек с железными кулаками

Человек с железными кулаками (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.42012, The Man with the Iron Fists
Боевики91 мин18+

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Сюжет

Фильм расскажет историю чернокожего кузнеца, живущего в древнем феодальном Китае. Он умеет делать оружие и снабжает им всех, у кого есть чем заплатить. Китай того времени — жестокое место, поэтому оружие помогает жителям близлежащей деревни защитить свои дома и семьи от других кланов…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек с железными кулаками»

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