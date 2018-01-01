Wink
Человек-паук: Через вселенные
Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-паук: Через вселенные»

Режиссёры

Боб Персичетти

Bob Persichetti
Режиссёр
Питер Рэмзи

Peter Ramsey
Режиссёр
Родни Ротман

Rodney Rothman
Режиссёр

Актёры

Шамеик Мур

Shameik Moore
АктёрMiles Morales
Джейк Джонсон

Jake Johnson
АктёрPeter B. Parker
Хейли Стайнфелд

Hailee Steinfeld
АктрисаGwen Stacy
Махершала Али

Mahershala Ali
АктёрUncle Aaron
Брайан Тайри Генри

Brian Tyree Henry
АктёрJefferson Davis
Лили Томлин

Lily Tomlin
АктрисаAunt May
Луна Лорен Велес

Luna Lauren Velez
АктрисаRio Morales
Зои Кравиц

Zoe Kravitz
АктрисаMary Jane
Джон Малейни

John Mulaney
АктёрSpider-Ham
Кимико Гленн

Kimiko Glenn
АктрисаPeni Parker

Сценаристы

Родни Ротман

Rodney Rothman
Сценарист
Фил Лорд

Phil Lord
Сценарист

Продюсеры

Уилл Аллегра

Will Allegra
Продюсер
Ави Арад

Avi Arad
Продюсер
Брайан Бендис

Brian Michael Bendis
Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Непомнящий

Актёр дубляжа
Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Дана Соколова

Актриса дубляжа
Илья Исаев

Актёр дубляжа
Денис Беспалый

Актёр дубляжа

Художники

Патрик О’Кифи

Patrick O'Keefe
Художник

Композиторы

Дэниэл Пембертон

Daniel Pemberton
Композитор