Человек-паук: Через вселенные (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» — супергеройский экшен-революционер, задавший новые правила игры в анимации, взорвавший мозг зрителей и честно заслуживший «Оскар». Мульт задал тренд на смелые эксперименты, вдохновив Голливуд на творческую свободу.
Майлз Моралес — обычный школьник, влюбленный в одноклассницу Гвен Стейси. Когда его кусает радиоактивный паук, наделяя суперспособностями, парень оказывается в эпицентре битвы с Человеком-пауком, Зеленым Гоблином и Бродягой. Герой в маске погибает, передав Майлзу флешку. Гаджет нужен, чтобы остановить машину злодея Уилсона Фиска, которая грозит разрушить вселенную. Неопытный Майлз пытается помешать Фиску, но допускает ошибки. На помощь приходят Пауки из параллельных миров — угрюмый Питер Паркер, нуарный Паук, Пенни Паркер и Свин-Паук, которым предстоит спасти мультивселенную, если они сумеют объединить силы.
«Человек-паук: Через вселенные» 2018 года поражает визуальным разнообразием, сочетая 2D- и 3D-анимацию, комиксную стилистику, манга-скринтон и кислотные фоны и таким образом создавая уникальное пиршество для глаз.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
